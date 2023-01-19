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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.23 19:30

Тепло и удобно - в Мурманске завершается процесс установки современных автопавильонов

Всего в городе их 20, они оснащены видеокамерами, подсветкой, LCD – экранами, USB-разъемами для зарядки гаджетов, скамейками и инфракрасными обогревателями.

Виталий Савченко, руководитель проектов «Умный город» ООО «Сбербанк-Телеком» (представитель подрядчика): «Принцип инфракрасного обогревателя – он не греет воздух, он греет предметы, находящиеся под ним. Человек подошёл, стоит под ним, он греется, соответственно тепло отдаётся воздуху».

Схожая система обогрева и у лавочек, изготовленных из древесно-полимерного композита.

Виталий Савченко, руководитель проектов «Умный город» ООО «Сбербанк-Телеком» (представитель подрядчика): «Когда на них садятся, они начинают греть. Там установлены специальные датчики для экономии электроэнергии. Если на остановке никого нет, то она никого и не греет».

Некоторые жители города были обеспокоены стоимостью такой модернизации, но им разъяснили, из чего складывается стоимость. Новые остановки - это оптимальный вариант в своей ценовой категории. Они просторные и функциональные.

Денис Рысев, директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства»: «Был выбран по итогам мониторинга самый дешевый поставщик. Поставщик, предложивший самую низкую цену контракта, включающую доставку, монтаж, установку, демонтаж старых автобусных павильонов, устройство ленточного монолитного железобетонного фундамента, устройство закладных деталей, погрузочно-разгрузочные работы, хранение комплектующих».

Сроки запуска проекта вышли за рамки заявленных. Одна из причин - задержка поставки оборудования заводом изготовителем. Поэтому на некоторых объектах ещё продолжаются незначительные работы, но финальную точку в этом вопросе нацелены поставить до конца января.

Денис Рысев, директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства»: «Ожидаем в течение 10 дней, что подрядчик предоставит нам окончательные документы и остановки будут приняты».

А мурманчане уже начинают привыкать к более комфортным условиям и оценивать функционал новых остановок:

- Мы не знали эту технику, что если будешь стоять, то не будет тепло. Нужно сесть на лавочку, тогда она будет греться. Поэтому мы сейчас присели и чувствуем, что тепленько, хорошо. Очень даже приятно.

- Эти хорошие остановки, тем более что греет тут всё. Не всегда же у нас тепло. Я, например, положительно отношусь к этому, пусть делают дальше.

- Это удобно. Особенно в наш период, когда очень холодно.

Сейчас остановки повышенной комфортности установлены на главных магистралях города.

 

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