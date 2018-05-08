Тёпло идёт в Заполярье и несёт радость теплоэнергетикам, и тревогу - спасателям

Начало мая для экстренных служб региона выдалось спокойным, но то ли ещё будет, ведь скоро, как утверждают метеорологи, в Мурманск придёт тёплый циклон, а температура воздуха поднимется до +20 градусов. Такая сводка радует коммунальщиков, ведь отопительный сезон в этом году могут закончить уже в средине мая, раньше начав ремонты и опрессовку сетей. Эти темы стали главными на оперативном совещании в региональном правительстве.

На первомайских праздниках чрезвычайных ситуаций в регионе не было, отметили на оперативном совещании в правительстве региона. Но сезон пикников на природе только начинается и вместе с хорошей погодой в лес скоро вереницей потянуться отдыхающие, которые порой ведут себя в нетронутой среде не самым благопристойным образом. В Мурманске и на юге области пожарные уже не раз выезжали тушить траву. Сухая прошлогодняя растительность сама воспламениться конечно не могла. Серьёзных последствий удалось избежать только благодаря оперативному вмешательству экстренных служб.

Ещё одна забота для специалистов МЧС - в это время года реки и озёра. Тонкий лед не пугает рыбаков, да и половодье может стать причиной внештатных ситуаций. «У нас появляются серьёзные опасности, связанные с потеплением, - предупреждает участников заседания правительства Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Это ускоренное таяние снега, подъём воды в реках и водоёмах нашей области и опасность пожаров. Мы с вами, коллеги, должны быть полностью готовы к обеспечению безопасности граждан в этих условиях».

По оценке метеорологов уже в ближайшее время в регион придёт тёплый циклон и температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Для жителей многоквартирных домов, подключенных к центральной системе теплоснабжения, это значит только одно: выключить подачу отопления в квартиры могут в средине мая. Такое раннее завершение отопительного сезона, по мнению специалистов, повод начать ремонты и опрессовки раньше намеченного срока. К тому же муниципалитетам этим летом на сетях предстоит выполнить серьёзные ремонтные работы, которые невозможно было сделать в прошлом году из-за продолжительных холодов. Напомним, весной 2017 года отопление отключили только в июне.

- Министерством организован ежедневный мониторинг температурного режима во всех муниципальных образованиях, - сообщила Мария Бородина, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Информацию предоставляет Мурманский гидромет. Согласно законодательству, органы местного самоуправления самостоятельно определяют сроки окончания отопительного периода, но при этом температура должны быть +8 градусов в течении пяти дней. Особое внимание стоит обратить на обеспечение теплом объектов социальной сферы – образовательных и медицинских учреждений.

Срок отопительного периода отражается в квитанциях жителей при перерасчетах. Так что раннее отключение, с одной стороны, может и вызовет дискомфорт, зато позволит сэкономить пользователям услуги и котельным, закупающим дорогой мазут. Но отключат батареи, скорее всего, не раньше 15 мая. Обещают, что День Победы в Заполярье отметят, какой бы не была погода, в тепле. А посмотреть 9 мая будет на что. Парады и шествия пройдут во всех крупных городах, но самый грандиозный будет организован в Мурманске. Помимо военных в нём примут участие нахимовцы, кадеты, юнармейцы, представители силовых ведомств и конечно военная техника. По центральной площади пройдут 45 танков, бронемашины и артиллерийские установоки. Это далеко не всё, что ждёт зрителей и участников шествия.

- По ходу движения колонны будут представлены театрализованные представления – «Картинки военного Мурманска», которые подготовлены силами учащихся образовательных учреждений, - сообщил Алексей Лыженков, первый заместитель главы администрации Мурманска. - Всего задействованы 2,5 тысячи учащихся. Во главе шествия пройдут участники всероссийской акции Бессмертный полк», почти 1100 человек. На территории мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья» пройдёт митинг. 9 мая на территориях трёх административных округов пройдут праздничные концерты.

Праздник праздником, а текущие вопросы тоже нужно решать. Например, в селе Чаваньга, расположенном в Терском районе, с 2016 года не могут построить фельдшерско-акушерский пункт. Проект сделан, подрядчики даже завезли к месту будущей стройки материалы, но местные жители и представители церкви буквально восстали против строительства в селе нового медицинского учреждения. «В феврале текущего года контракт на строительство был заключен, но в связи с тем, что на месте привязки пункта была церковь, - поясняет Леонид Кан, министр строительства и территориального развития Мурманской области. - При проектировании никто об этом не знал. Тем более что на том месте был ФАП, а до него в этом здании была церковь».

Сейчас идут поиски нового земельного участка и предстоит его утверждение администрацией района. А строительство важного объекта здравоохранения снова затягивается. Заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин, чтобы ускорить процесс, посоветовал муниципальному руководству обратиться в региональное Министерство имущественных отношений.