Тепло пошло в квартиры мурманчан
Долгожданная и приятная новость для тех жителей Мурманска, которые после прихода в регион осени и заметного похолодания с нетерпением ждут отопительного сезона. С 12 сентября в жилых домах города начнут греть батареи.
Постановление о начале отопительного сезона было подписано главой администрации города Мурманска Андреем Сысоевым. Но если в квартире по-прежнему холодно, звонить в аварийные службы или бежать с жалобами в управляющую компанию, не нужно. Запуск систем и борьба с воздушными пробками может занимать до 5 дней. Процесс трудоемкий и включает в себя регулировку систем отопления в каждом отдельно жилом доме.
Городские власти будут очень тщательно контролировать ситуацию и сообщать о фактах нарушения сроков в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуры округов.
- До управляющих компаний доведено, что очень внимательно нужно относиться к запуску тепловых систем в многоквартирные дома, потому что зачастую отсутствие, например, отопления в одном стояке в доме, приводит к тому, что мурманчане жалуются на то, что нет отопления во всём доме, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Поэтому управляющим компаниям мы рекомендуем особое внимание уделять тому, чтобы в доме работали все стояки, все комнаты и квартиры были под отоплением.
Комментарии
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Решение о порядке оплаты услуг за отопление принимается на региональном уровне, т.е. правительством Мурманской области. Этот вопрос неоднократно ранее обсуждался на многих уровнях. Было принято решение о равномерной оплате за 12 месяцев, т.к. в противном случае, три месяца мы бы радовались жизни (летом), а всё остальное время лили слёзы, т.к. раскидайте суммы этих месяцев на осенне-зимне-весенний период, когда нам подают отопление. Суммы, надеюсь, вас не сильно удивят! Вы можете сами платить 9 месяцев больше за отопление, а в июне-августе не платить, т.к. у вас будет переплата стоять в квитанции. Звать Путина на помощь при этом не надо.
С уважением, редакция «Арктик-ТВ».