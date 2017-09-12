Тепло пошло в квартиры мурманчан

Долгожданная и приятная новость для тех жителей Мурманска, которые после прихода в регион осени и заметного похолодания с нетерпением ждут отопительного сезона. С 12 сентября в жилых домах города начнут греть батареи.

Постановление о начале отопительного сезона было подписано главой администрации города Мурманска Андреем Сысоевым. Но если в квартире по-прежнему холодно, звонить в аварийные службы или бежать с жалобами в управляющую компанию, не нужно. Запуск систем и борьба с воздушными пробками может занимать до 5 дней. Процесс трудоемкий и включает в себя регулировку систем отопления в каждом отдельно жилом доме.

Городские власти будут очень тщательно контролировать ситуацию и сообщать о фактах нарушения сроков в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуры округов.

- До управляющих компаний доведено, что очень внимательно нужно относиться к запуску тепловых систем в многоквартирные дома, потому что зачастую отсутствие, например, отопления в одном стояке в доме, приводит к тому, что мурманчане жалуются на то, что нет отопления во всём доме, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Поэтому управляющим компаниям мы рекомендуем особое внимание уделять тому, чтобы в доме работали все стояки, все комнаты и квартиры были под отоплением.