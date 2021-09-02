Тепло пошло в квартиры северян

Тепло постепенно приходит в квартиры жителей нашего региона. Соответствующие постановления подписаны главами администраций муниципальных образований.

Дата подписания постановления для ресурсоснабжающих организаций означает начало запуска необходимых технологических процедур. В Минэнерго региона отмечают, что теплоснабжение – сложнейшая система, включающая в себя множество процессов, и обращают внимание, что тепло в квартирах будет появляться постепенно.

В начале отопительного сезона жители домов (в особенности верхних этажей) могут замечать, что батареи в разных комнатах прогреваются неравномерно. Это происходит из-за завоздушивания системы. В данном случае необходимо составить заявку в управляющую организацию.

О проблемах с подачей отопления также можно сообщить диспетчерам по телефону единой региональной «горячей линии». Настройка всех систем занимает от нескольких дней до недели.