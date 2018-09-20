День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.18 19:30
Тепло придёт в дома мурманчан в последнюю неделю сентября
Хорошая новость для озябших от прохладной осени северян. Отопление мурманчанам начнут подавать в ночь с 23 на 24 сентября
Глава администрации города Мурманска подписал постановление о начале отопительного сезона в связи с понижением среднесуточной температуры, а так же основываясь на прогнозах Мурманского гидрометцентра.
Температура воздуха в Заполярье уже не будет значительно повышаться. В ближайшие несколько дней руководителям, осуществляющим содержание и ремонт жилищного фонда, нужно принять необходимые меры по приёму теплоносителя в многоквартирные дома Мурманска.
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Последние комментарии
Наталья
20.09.18 21:44
Продолжают дурить народ!!! Обещают выше 4% не поднимать тарифы ЖКХ, а если с 1 января начнём уже получать частично счета с новыми тарифами, то суммируя их с ростом этого года - будет явно уже выше 6%.
Vjhtvfy
20.09.18 21:40
А поделятся бывшие комсомольские активисты своим опытом работы в кооперативах, растаскивании народной собственности, поездочках за рубеж, как они после этого быстро перекрасились в предпринимателей?
Комментарий к новости:Комсомольское собрание состоится в музее
Иван
20.09.18 13:59
Красные д****ы! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Комсомольское собрание состоится в музее
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