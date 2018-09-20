Тепло придёт в дома мурманчан в последнюю неделю сентября

Хорошая новость для озябших от прохладной осени северян. Отопление мурманчанам начнут подавать в ночь с 23 на 24 сентября

Глава администрации города Мурманска подписал постановление о начале отопительного сезона в связи с понижением среднесуточной температуры, а так же основываясь на прогнозах Мурманского гидрометцентра.

Температура воздуха в Заполярье уже не будет значительно повышаться. В ближайшие несколько дней руководителям, осуществляющим содержание и ремонт жилищного фонда, нужно принять необходимые меры по приёму теплоносителя в многоквартирные дома Мурманска.