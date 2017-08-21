Тепло придёт в образовательные учреждения Мурманска до первого звонка

Сегодня городская комиссия побывала в детском саду № 123, который по многим показателям считается лучшим в регионе.

Экскурсию в детский сад города Мурманска начали с веранды - застекленная от пола до потолка пристройка к основному зданию служит отличным тренажерным залом. Когда за окном плохая погода, здесь можно заниматься физкультурой, при этом ощущения будут сопоставимы с прогулкой на свежем воздухе.

Ещё одна из многих особенностей этого образовательного учреждения - интерактивная песочница. Устройство, разработанное в Томске и установленное здесь, до недавнего времени было единственным в регионе. Педагог, который так ловко создает вулкан и с интересом говорит о геологии, победитель первого профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2010». Юлия Маляшок сама придумала, как использовать эту технологию на практике, так чтобы дети чувствовали себя фантастами и на каждом занятии создавали свой новый мир.

- Это водопад мы с детьми можем моделировать в разных формах, можем изобразить озеро или создать русло реки, - рассказывает Юлия Маляшок, воспитатель детского сада № 123 Мурманска. - Если мы не хотим, чтобы из-за течения реки пострадали животные, то мы должны сделать дамбу, спасти их.

Не меньший восторг у детей вызывает и робототехника, основы конструирования и программирования, которые тоже преподаёт Юлия Александровна. Конечно, здесь всё не так серьёзно как в школе, но, тем не менее, маленькие покорители двоичного кода даже умудряются выезжать на соревнования, но пока только по нашему региону.

- Этот детский сад заслужено у нас лучший, потому что он входит в число ста детских садов Российской Федерации, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

После такой презентации членам комиссии становится ясно, что к приёму воспитанников и коллектив, и учреждение готовы. А до начала учебного года, 28 августа, во всех школах и детских садах Мурманска дадут отопление, чтобы здания за несколько дней успели прогреться.

- Все 137 образовательных учреждений города Мурманска признаны готовыми, - отметил Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска. – Только два дошкольных образовательных учреждения, где проводятся капитальные ремонтные работы, будут сдаваться несколько позже.

По словам специалистов, очередь в детские сады в Мурманске небольшая, но проблема переуплотнённости существует, потребность в местах городские власти решают в основном с помощью реорганизации уже существующих образовательных учреждений.