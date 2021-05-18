Тепло пришло, начались дорожные работы на улице Буркова

Улица Буркова – далеко не самое оживлённое место в Мурманске, но здесь каждый день проезжают сотни машин, да и наш суровый климат не прибавляет долголетия дорожному покрытию. Именно поэтому власти решили начать здесь масштабный ремонт дороги и тротуаров.

Техника уже снимает старый асфальт. Проект предусматривает и реконструкцию газонов, также будут заменены старые канализационные люки, ограждение и бордюры.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас планируется здесь замен дорожного покрытия полностью, въезды-подъезды, связанные с близлежащими перекрёстками. Мы здесь большое внимание уделили безопасности дорожного движения, по отдельному контракту здесь буду дополнительно выполнено освещение пешеходных переходов».

Представители власти также просят автолюбителей отнестись с понимаем к процессу укладки асфальта и не мешать работе строителей.

Работы на Буркова должны быть завершены уже к концу июня. Летом мурманчане должны оценить обновлённую улицу.