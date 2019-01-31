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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.19 19:30

Тепло прошли традиционные «Январские встречи» в Мурманском колледже искусств

Выпускники творческого учебного заведения столицы Заполярья приехали с разных уголков страны, чтобы снова сыграть на родной сцене.

У каждого учебного заведения есть свои традиции. Так, каждый год в Мурманском колледже искусств организуют концерт «Январские встречи». На сцене выпускники разных лет, сейчас они студенты российский консерваторий, преподаватели, руководители оркестров. Но в родных стенах они будто снова стали обычными учениками.

- Если честно, то я на сцене в последнее время подпитываюсь. Когда выходишь на сцену, хочется выступить так, чтобы людям понравилось, чтобы смотрели, чтобы уходили с концерта и улыбались, - говорит Роман Соколов, руководитель оркестра баянистов и аккордеонистов, выпускник Мурманского колледжа искусств.

За каждым выходом на сцену - упорный, кропотливый труд, годы  ежедневных репетиций, слёзы и стертые в кровь пальцы. Но, как рассказывают выпускники, когда сам становишься преподавателем, видишь восторженные детские глаза, понимаешь, что всё это не зря. «Я с детьми работаю, они масенькие, совсем маленькие-маленькие. Они приходят, в ложки играют, наслаждение получаешь. Я на этой работе не работаю, а именно наслаждаюсь», - делится своими ощущениями от работы Наталья Еремеева, руководитель ансамбля «Русские потешки», выпускница Мурманского колледжа искусств.

Педагоги, которые работают в колледже не одно десятилетие, помнят каждого своего воспитанника, радуются их успехам. А выпускников немало: только на отделении народных инструментов каждый год выпускается до 5 музыкантов.

- В семидесятых годах, можно сказать, больше ребят шли на баян, аккордеон, - вспоминает Анатолий Гернер, заведующий отделением народных инструментов Мурманского колледжа искусств. - Сейчас больше идут учиться игре на гитаре.

В зрительском зале и родители выпускников, со слезами гордости на глазах замирают, когда их дети касаются инструментов. Здесь же и нынешние студенты. Свободный час между парами ребята решили провести не в столовой и не на улице, а послушав старших опытных товарищей.

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