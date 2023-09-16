Тепло в дома пошло, газификацию Мурманской области обещают провести, единый день голосования состоялся – пульс жизни нашего региона

13 сентября стало последний днём работы VIII Восточного экономического форума. Он был насыщен событиями как связными с приездом Владимира Путина, который на космодроме Восточный встретился с лидером Северной Кореи, так и заявлениями по развитию Севморпути, инфраструктуры в Артике и даже газификации Мурманской области. Причём приход голубого топливо в регион как никогда реален.

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А расширить информационные рамки нам помогут гости программы: Олег Хвиюзов, государственный инспектор по маломерным судам ГИМС – 7 минут; Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению ХК «Арктика»; Андрей Никешин, главный тренер ХК «Арктика».

На этой неделе в дома большинства муниципалитетов области началась подача тепла. Так, 14 сентября отопление пошло в дома Мурманска, Североморска, Ковдора, Полярных Зорь, Апатитов и Кировска включая подведомственны территории, Ловозерского, Кольского и Кандалакшского районов. До конца недели планируют «включиться» Мончегорск и Оленегорск. В ЗАТО Видяево, Заозерск, Александровск и Островной, Ревде. В Печенгском муниципальном округе и Терском районе старт подачи тепла в жилфонд намечен на начало следующей недели. Настройка систем при этом занимает несколько недель, отмечают специалисты, поэтому батареи не станут тёплыми во всех домах сразу. После подачи теплоносителя к дому начинается подключение потребителей в самом здании. Здесь работы выполняют технический персонал управляющих организаций. В начале отопительного сезона жители домов (в особенности верхних этажей) могут замечать, что батареи в разных комнатах прогреваются неравномерно. Это происходит из-за завоздушивания системы или частично закрытой регулирующей арматуры. В данном случае необходимо составить заявку в обслуживающую организацию. Более подробно о графике подачи отопления по конкретным населенным пунктам можно узнать на официальных ресурсах администраций муниципальных образований. О проблемах, связанных с теплоснабжением, можно сообщить диспетчерам по телефону единой региональной «горячей линии» ЖКХ 8-800-250-78-25 (прием заявок осуществляется с 8.00 до 20.00 по будням).

13 сентября стало последний днём работы VIII Восточного экономического форума. Он был насыщен событиями как связными с приездом Владимира Путина, который на космодроме Восточный встретился с лидером Северной Кореи, так и заявлениями по развитию Севморпути, инфраструктуры в Артике и даже газификации Мурманской области. Причём приход голубого топливо в регион как никогда реален.

В 10 муниципалитетах Мурманской области состоялись выборы в Советы депутатов. Например, состав четвертого созыва определили и александровцы: 21 депутат, в числе которых представители партий и самовыдвиженцы.

Многодетные семьи города Апатиты получили бесплатные земельные участки ещё 10 лет назад. Но за это врем никто так и не построил дом. В ситуацию вмешалась прокуратура.

В Мурманском арктическом университете стартовала VI Всероссийская конференция «Фундаментальная гликобиология – 2023». Она продлится по 15 сентября. Для тех, кто не знал, что такое гликаны– это углеводы.

В областной научной библиотеке презентовали книгу для библиотекарей мурманских школ. Её автор Ольга Кондрашкина рассказала историю создания произведения и лично вручила экземпляры всем участникам встречи.

На острове Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа военнослужащими Северного флота совместно с представителями РГО установлен самый северный Поклонный Крест. Событие состоялась в рамках второго этапа комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества на архипелаг Земля Франца-Иосифа, а также в осуществление Патриаршего проекта «Русская Арктика и Антарктида».

Центр гражданско-патриотического воспитания «На севере-жить!» продолжает свою работу в круглогодичном формате. На открытии первой осенней смены побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ», чтобы проверить, чем занимаются ребята в учебное время.

Успешно завершился «Moncha Night Trail» — уникальный ночной забег на Кольском полуострове. Как это было, расскажем в нашем материале...

В Заполярном вандалы повредили часть объектов, расположенных на «Тропе здоровья» - благоустраиваемой парковой зоне. «Благоустройство нашего округа - большая работа, которая начинается с идеи и бумаги, а заканчивается работой подрядных организаций. Люди разных специальностей трудятся, чтобы наши населённые пункты стали уютнее и комфортнее. Большинство жителей замечают изменения в лучшую сторону за последние годы. Но находятся те, кто готов уничтожить и испортить то, что даётся большим трудом. В очередной раз мы наблюдаем печальную картину – «Тропа здоровья» подверглась вандализму. Те, кто это сделал, явно приложили много усилий, чтобы разрушить. Но ломать, как мы знаем, не строить!», - с таким словами обратились к нарушителям власти Печенгского округа.

Атомный ледокол «Урал» покинул достроечную набережную Балтийского завода и встал в сухой док на Кронштадтском морском заводе. В течение следующих месяцев на судне будут проведены плановые ремонтные работы. Согласно гарантийным обязательствам, запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винторулевого комплекса ледокола, по его результатам будут проведены необходимые работы. Универсальный атомный ледокол «Урал» — третье судно нового проекта, построенное на Балтийском заводе. Судно заложили 25 июля 2016 года, а 22 ноября 2022-го на судне был поднят Государственный флаг. Главная задача атомоходов - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Судно способно преодолевать ледовые преграды толщиной до трёх метров. Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведётся строительство ещё двух судов проекта, это ледоколы «Якутия» и «Чукотка».

В Мурманске в 2023 году воспользовались более 4 тысяч семей году региональной программой социальной поддержки северян с детьми «Зарплата мамы».

Ремонт дорог в Мурманске выходит на финишную прямую. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» уже обновлены 14 участков, ещё на нескольких завершают работу.

А теперь немного о игре с мячом. Заключительный матч чемпионата Северо-Запада между футбольным клубом «Север» и клубом «ГУОР-Карелия» закончился победой заполярной команды. Болельщики и футболисты -ликуют.

Второй год подряд футбольный клуб «Север» становится абсолютным чемпионом Северо-Западного федерального округа и подтверждает статус сильнейшей футбольной команды в регионе. Последняя игра с клубом из Кондопоги была не такой уж и простой, как ожидалось. Но футболисты «Севера» сделали последний рывок и красиво подвели черту, забив-таки желанный гол.