Моряки Северного флота установили памятный знак на острове Беннета в АрктикеГидрографы Северного флота в рамках комплексной экспедиции «Помни войну» обнаружили в Карском море затонувший в 1943 году транспорт «Диксон»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.23 20:30

Тепло в дома пошло, газификацию Мурманской области обещают провести, единый день голосования состоялся – пульс жизни нашего региона

13 сентября стало последний днём работы VIII Восточного экономического форума. Он был насыщен событиями как связными с приездом Владимира Путина, который на космодроме Восточный встретился с лидером Северной Кореи, так и заявлениями по развитию Севморпути, инфраструктуры в Артике и даже газификации Мурманской области. Причём приход голубого топливо в регион как никогда реален.

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А расширить информационные рамки нам помогут гости программы: Олег Хвиюзов, государственный инспектор по маломерным судам ГИМС – 7 минут; Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению ХК «Арктика»; Андрей Никешин, главный тренер ХК «Арктика».

На этой неделе в дома большинства муниципалитетов области началась подача тепла. Так, 14 сентября отопление пошло в дома Мурманска, Североморска, Ковдора, Полярных Зорь, Апатитов и Кировска включая подведомственны территории, Ловозерского, Кольского и Кандалакшского районов. До конца недели планируют «включиться» Мончегорск и Оленегорск. В ЗАТО Видяево, Заозерск, Александровск и Островной, Ревде. В Печенгском муниципальном округе и Терском районе старт подачи тепла в жилфонд намечен на начало следующей недели. Настройка систем при этом занимает несколько недель, отмечают специалисты, поэтому батареи не станут тёплыми во всех домах сразу. После подачи теплоносителя к дому начинается подключение потребителей в самом здании. Здесь работы выполняют технический персонал управляющих организаций. В начале отопительного сезона жители домов (в особенности верхних этажей) могут замечать, что батареи в разных комнатах прогреваются неравномерно. Это происходит из-за завоздушивания системы или частично закрытой регулирующей арматуры. В данном случае необходимо составить заявку в обслуживающую организацию. Более подробно о графике подачи отопления по конкретным населенным пунктам можно узнать на официальных ресурсах администраций муниципальных образований. О проблемах, связанных с теплоснабжением, можно сообщить диспетчерам по телефону единой региональной «горячей линии» ЖКХ 8-800-250-78-25 (прием заявок осуществляется с 8.00 до 20.00 по будням).

13 сентября стало последний днём работы VIII Восточного экономического форума. Он был насыщен событиями как связными с приездом Владимира Путина, который на космодроме Восточный встретился с лидером Северной Кореи, так и заявлениями по развитию Севморпути, инфраструктуры в Артике и даже газификации Мурманской области. Причём приход голубого топливо в регион как никогда реален.

В 10 муниципалитетах Мурманской области состоялись выборы в Советы депутатов. Например, состав четвертого созыва определили и александровцы: 21 депутат, в числе которых представители партий и самовыдвиженцы.

Многодетные семьи города Апатиты получили бесплатные земельные участки ещё 10 лет назад. Но за это врем никто так и не построил дом. В ситуацию вмешалась прокуратура.

В Мурманском арктическом университете стартовала VI Всероссийская конференция «Фундаментальная гликобиология – 2023». Она продлится по 15 сентября. Для тех, кто не знал, что такое гликаны– это углеводы.

В областной научной библиотеке презентовали книгу для библиотекарей мурманских школ. Её автор Ольга Кондрашкина рассказала историю создания произведения и лично вручила экземпляры всем участникам встречи.

На острове Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа военнослужащими Северного флота совместно с представителями РГО установлен самый северный Поклонный Крест. Событие состоялась в рамках второго этапа комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества на архипелаг Земля Франца-Иосифа, а также в осуществление Патриаршего проекта «Русская Арктика и Антарктида».

Центр гражданско-патриотического воспитания «На севере-жить!» продолжает свою работу в круглогодичном формате. На открытии первой осенней смены побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ», чтобы проверить, чем занимаются ребята в учебное время.

Успешно завершился «Moncha Night Trail» — уникальный ночной забег на Кольском полуострове. Как это было, расскажем в нашем материале...

В Заполярном вандалы повредили часть объектов, расположенных на «Тропе здоровья» - благоустраиваемой парковой зоне. «Благоустройство нашего округа - большая работа, которая начинается с идеи и бумаги, а заканчивается работой подрядных организаций. Люди разных специальностей трудятся, чтобы наши населённые пункты стали уютнее и комфортнее. Большинство жителей замечают изменения в лучшую сторону за последние годы. Но находятся те, кто готов уничтожить и испортить то, что даётся большим трудом. В очередной раз мы наблюдаем печальную картину – «Тропа здоровья» подверглась вандализму. Те, кто это сделал, явно приложили много усилий, чтобы разрушить. Но ломать, как мы знаем, не строить!», - с таким словами обратились к нарушителям власти Печенгского округа.

Атомный ледокол «Урал» покинул достроечную набережную Балтийского завода и встал в сухой док на Кронштадтском морском заводе. В течение следующих месяцев на судне будут проведены плановые ремонтные работы.  Согласно гарантийным обязательствам, запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винторулевого комплекса ледокола, по его результатам будут проведены необходимые работы. Универсальный атомный ледокол «Урал» — третье судно нового проекта, построенное на Балтийском заводе. Судно заложили 25 июля 2016 года, а 22 ноября 2022-го на судне был поднят Государственный флаг. Главная задача атомоходов - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Судно способно преодолевать ледовые преграды толщиной до трёх метров. Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведётся строительство ещё двух судов проекта, это ледоколы «Якутия» и «Чукотка».

В Мурманске в 2023 году воспользовались более 4 тысяч семей году региональной программой социальной поддержки северян с детьми «Зарплата мамы».

Ремонт дорог в Мурманске выходит на финишную прямую. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» уже обновлены 14 участков, ещё на нескольких завершают работу.

А теперь немного о игре с мячом. Заключительный матч чемпионата Северо-Запада между футбольным клубом «Север» и клубом «ГУОР-Карелия» закончился победой заполярной команды. Болельщики и футболисты -ликуют.

Второй год подряд футбольный клуб «Север» становится абсолютным чемпионом Северо-Западного федерального округа и подтверждает статус сильнейшей футбольной команды в регионе. Последняя игра с клубом из Кондопоги была не такой уж и простой, как ожидалось. Но футболисты «Севера» сделали последний рывок и красиво подвели черту, забив-таки желанный гол. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель отказать мужчине в декретном отпуске? Ответ знает эксперт «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире05:25«В одну реку дважды». Художественный фильм, серия 3-4 (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Россия без террора: Татарстан. Испытание на прочность». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 13% годовых-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 19 копеек, доллар подрос на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика