Тепло в квартиры пришло, с протечками боремся, новые дома строим, День рождения Мурманска отметим весело – темы оперативного совещания

На оптимистичной ноте прошло оперативное совещании правительства Мурманской области: социальные учреждения и многоквартирные дома нашего региона начали подключать к отоплению раньше запланированного срока, быстро идёт строительство многоквартирных домов, ещё не достроили один жилой комплекс, как на Верхне-Ростинском шоссе планируют начать новый, в Мурманской области станет больше квартир, доступных для покупки по программе «Арктическая ипотека».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это будут не только дома, но и всё, что нужно для комфортной жизни: детские спортивные площадки, зелёные дворы без машин, благоустройство, удобная инфраструктура. Ну, и конечно, этот объект будет реализован с соблюдением всех самых зелёных стандартов - дома будут энергоэфективными, а пространство вокруг безопасным и современным».

Энергоэффективными, а значит, теплыми. В регионе, к слову, раньше срока стартовал отопительный сезон и сейчас, по словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, отопление поступило во все социальные учреждения и жилые дома за исключением четырёх.

Зинаида Середа, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «По состоянию на сегодняшний день общая готовность региона составляет 100%. Для безаварийного прохождения осенне-зимнего периода, а также в целях своевременного реагирования и сокращения сроков ликвидации аварий был осуществлен запас сил и средств в составе 480 бригад, это 2325 человек и 1842 единиц техники».

Однако, отопление поступило в дома, но не во все квартиры, процесс настройки занимает время. Организована «горячая линия ЖКХ» 0051, которая принимает заявки, обратиться можно и в свою управляющую компанию. Холодные батареи, впрочем, не единственное, на что сетуют северяне. В социальных сетях обращают внимание на протекающие межпанельные швы. Проблема массово проявилась во время недавних затяжных дождей.

Евгения Ульянова, и.о. руководителя ЦУР Мурманской области: «За неделю ЦУР зафиксировал 2914 сообщений в социальных сетях. Жаловались на то, что, несмотря на начало отопительного сезона, в их квартирах по-прежнему холодно. Так же росту числа сообщений в данном блоке способствовали неблагоприятные погодные условия. За двое суток в регионе выпало более 79% среднемесячной нормы осадков при сильном ветре. Северяне сигнализировали о протечке кровель и межпанельных швов».

Лучше других старт отопительного сезона отработали в ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Островной, Оленегорск, Кандалакшский, Ковдорский, Кольский и Терский округа – у них наименьшее количество жалоб на тысячу населения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понятно, что у нас в регионе сроки подготовки к отопительному периоду всегда ограничены, ресурсов всегда хотелось бы больше. Но все необходимые ресурсы выделены и объём подготовки выполнен практически во всех муниципалитетах. Это помимо плановых работ, которые также ежегодно проводим. Напомню, что с 2019-го по 2024 годы только 29 котельных было модернизировано».

В Мурманской области стартовал приём заявок программы «На Севере – твой проект» на 2026 год. Основное условие участия — предложение должно быть поддержано инициативной группой из 10 человек. Приём заявок уже начался и будет проходить до 27 октября на портале «Наш Север».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Реализация программы «На Севере - твой проект» по текущему году - 66 проектов из 30 муниципалитетов стали победителями. Из них 61 проект уже завершён, 5 находятся в финальной стадии. Всего в этом году на реализацию этого проекта было направлено 200 млн рублей из областного бюджета».

Как прозвучало на совещании, мурманчан ждут на День рождения Мурманска, где будут различные мастер-классы, постановки, концертные программы и различные мероприятия. Праздничные площадки будут организованы во всех округах города.

Главная сцена праздника будет расположена на площади перед конгресс-отелем «Меридиан». С 16.00 до 21.00 здесь выступят творческие коллективы города и области, в том числе Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Приглашенные участники концертной программы — арт-группа «Хор Турецкого» и заслуженный коллектив Белорусского государственного академического музыкального театра из Минска.

Последние комментарии

Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Наш регион-51

