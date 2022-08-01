Тёплое лето надо использовать по максиму для реализации всех задач этого года – состоялось оперативное совещание в правительстве региона

В Мурманской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Тёплая погода, сообщил губернатор во время оперативного совещания, это отличный шанс вовремя ко всему подготовиться. Также во время совещания обсудили вопрос трудоустройства северян на общественно-полезные работы, и процесс обновления школ и детских садов по проекту «Арктик скулс».

В Мурманской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Тёплая погода, сообщил губернатор во время оперативного совещания, это отличный шанс вовремя ко всему подготовиться. Также во время совещания обсудили вопрос трудоустройства северян на общественно-полезные работы, и процесс обновления школ и детских садов по проекту «Арктик скулс».

Работа над обновлением образовательных пространств по программе «Arctic schools» продолжается. В прошлом году в рамках проекта удалось сделать 56 пространств в школах. А в этом году обновлять планируют ещё и детские сады. К сентябрю все объекты должны быть готовы принять ребят.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году мы программу расширили и на детские сады. Увеличили количество направлений, на что можно тратить средства. Количество пространств, которые станут современными, и, что важно, были выбраны при участии самих детишек и их родителей, достигло сотни. Также увеличили серьёзно финансирование. 263 миллиона рублей на реализацию». 16.23

Продолжает успешно работать в регионе и программа «Гектар Арктики». Среди всех арктических регионов лидером по заявкам остаётся Мурманская область. На сегодняшний день подано 4,5 тысячи заявлений, 2000 участков землю уже получили. Более того, 400 заявок на участок в Мурманской области оформили жители других регионов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас ключевая задача - объединить «Гектар Арктики» с другими программами. Чтобы интерес к получению земли, желание развиваться и жить на севере, не ослабевал. Я напомню, что «Гектар Арктики» можно объединить с программой «Губернаторский стартап», чтобы бизнес свой создать. Также на эти цели можно использовать поддержку в рамках программы «Свой дом в Арктике» и сочетать с развитием дорожного сервиса и многими другими проектами».

Ещё одна тема - трудоустройство северян на временные общественно-полезные работы в регионе. Это хорошая возможность подработать как для взрослых жителей региона, так и для студентов, и школьников во время летних каникул. В этом году правительство Мурманской области создало почти 4 тысячи рабочих мест.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Программа настолько востребована, что численность тех северян, которых мы трудоустроили в муниципалитетах, она в итоге превысила пять тысяч человек. Это с учётом работы муниципалитетов. Поэтому я также хочу отметить динамику сокращения количества безработных граждан, она составляет меньше 1% на сегодняшний день».

Ещё одна важная тема - подготовка к зиме. Работа по обновлению тепломагистралей шла всё лето, продолжается и сейчас. Только из областного бюджета на эти цели, а также на прохождение отопительного сезона, выделили около 380 миллионов рублей. Сейчас идут опрессовки и замена ветхих сетей. К началу холодов все объекты должны быть готовы.