«Тёплое окно» - необходимо более полумиллиарда рублей для замены старых оконных рам в школах Мурманска

«Тёплое окно» - городской проект, благодаря которому в различных социально-значимых учреждениях Мурманска были заменены 11 оконных блоков. В этом году программа завершает работы в детских садах и начнёт обновлять школы.

В мурманской школе №20 обучаются 650 детей. Учреждение оснащено необходимой техникой, учебниками. Однако нуждается в ремонте, в первую очередь – замене окон. Здание старое - 1975 года постройки. Три года назад благодаря спонсорам удалось заменить окна в столовой, но это малая часть необходимого.

Лейла Апрасидзе, директор школы №20 г. Мурманска: «Спортивный зал, к сожалению, да, есть проблема. Окна очень большие и стоимость высокая. Естественно, в кабинетах нижних, которые ближе к первому этажу, тоже проблема. Во всей школе проблемные окна. Как может, боремся. Стараемся сохранять тепло, чтобы детям было комфортно».

Во всей школе необходимо заменить 145 окон, а это, по словам сити-менеджера Евгения Никоры, около 30 миллионов рублей. Сумма большая не только для учреждения, но и для администрации Мурманска. Но ситуация обязывает и её выделить нужно.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «SOS, как говорится, у меня в голове включился. Пока не понятно, откуда брать деньги в таком объёме, с одной стороны. С другой стороны, как я и сказал, правильно, что мы начинали с дошкольных учреждений. Потому что дошколята в большей зоне риска находятся, по сравнению со школьниками. Хотя надо заниматься и там и там».

Всего в школах Мурманска обновили 40% окон. Чтобы заменить оставшиеся необходимо более полумиллиарда рублей, поделился глава администрации города. Начать работы планируют в следующем году, но при поддержке областного правительства, в некоторых учреждениях это можно будет сделать уже в 2021-ом.