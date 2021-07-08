Теплоэнергетики и руководитель АО «Мурманэнергосбыт» провели экскурсию для студентов-экологов МАГУ

Генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина лично провела экскурсию для студентов опорного вуза. Сначала она показала молодёжи центральную химико-аналитическую лабораторию предприятия, где специалисты контролируют ситуацию на всех производственных этапах.

Алла Истомина, генеральный директор ОА «Мурманэнергосбыт»: «Выполняет весь контроль производственный: контроль холодной и горячей воды, контроль выбросов в атмосферный воздух по границе санитарно-защитной зоны. Кроме того, мы осуществляем контроль нашего топлива». 52

По отчётам специалистов, замеры уровня чистоты воды и воздуха находятся в пределах нормы. А если вдруг происходит какой-нибудь прорыв, то лаборатория ведёт тщательный контроль, чтобы показатели не изменялись. Но одни специалисты не смогут защитить нашу экологию, это должны делать все.

Мария Ахабардиева, заместитель начальника центральной производственной химико-аналитической лаборатории АО «Мурманэнергосбыт»: «В первую очередь, каждый должен задуматься о том, что мы делаем, что в атмосферу отдаём. Если мы будем думать, что каждый выброшенный фантик – это пшик какой-то, не замечать, что из нескольких фантиков складываются огромные горы мусора, то, наверное, ни к чему мы не придём».

Далее студенты отправились в старейшую котельную Мурманска «Северная». От познавательного путешествия подростки были в восторге. Это не первый опыт теплоэнергетиков в общении и встречах со студентами. Они регулярно приглашают молодёжь на ознакомительные экскурсии по предприятию.

Евгения Александрова, доцент кафедры естественных наук МАГУ: «Представители МЭС показали нам котельные, оборудование и котлы. Очень понравилась ребятам диспетчерская. И хотя они будущие экологи, а не теплоэнергетики, но им хочется там побывать ещё раз, поработать. Поэтому, сказать, что это поучительно, конечно, да».

Встреча молодых экологов и теплоэнерегетиков состоялась в рамках проекта МАГУ и Лаборатории устойчивого развития ПОРА «Работа для тебя: Арктика ждёт!».