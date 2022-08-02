Теплоэнергетики Кандалакши выкладываются по полной и на работе, и в спорте

В честь 10-летия филиала на предприятии организовали спортивный праздник. Слесари, машинисты котлов и бригадиры без оглядки на занимаемые должности крутили педали и качали пресс. Пять команд – пять станций, на каждой из которых участникам эстафеты пришлось выкладываться по полной.

В честь 10-летия филиала на предприятии организовали спортивный праздник. Слесари, машинисты котлов и бригадиры без оглядки на занимаемые должности крутили педали и качали пресс.

Пять команд – пять станций, на каждой из которых участникам эстафеты пришлось выкладываться по полной.

Виктор Глушков, бригадир слесарей: «Я думаю, что это интересно, полезно и прикольно».

Анна Нестерова, сотрудник лаборатории: «Это сближает коллектив, приучает к ЗОЖ».

В филиале «Кандалакшская теплосеть» «Мурманэнергосбыта» трудится почти четыреста человек – их миссия делать север теплее. Но не менее важная задача - сохранить теплые отношения в коллективе.

Директор филиала Михаил Проснев первым вызвался стать капитаном одной из команд под названием « КарАмбэс».

Анна Шалагина, начальник отдела энергонадзора:»На самом деле директор у нас первый. Он в прекрасной форме».

Михаил Проснев, директор филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»: «Я не спортсмен. Меня мастер поразил, Козьев бежал на дорожке в хорошем темпе! Сейчас увидите, на что способны наши люди».

Поболеть за коллег приехала в Кандалакшу генеральный директор предприятия Алла Истомина. Она не удержалась и тоже включилась в эстафету, её личный рекорд - шесть минут в планке.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Филиал «Кандалакшская теплосеть» не только в зале подвиги совершают, они эти подвиги совершают на котельных. Я просто ими горжусь!».

Проигравших в этом состязании не оказалось - все молодцы. А эстафету готовятся уже принять другие филиалы «Мурманэнергосбыта». На очереди коллективы в ЗАТО Видяево, ЗАТО г.Заозерск и Никеле.