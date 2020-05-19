Теплоэнергетики обеспокоены состоянием муниципальных теплотрасс

Риск аварий, постоянные теплопотери, а в отдельных случаях и угроза качеству услуг. Яркий пример - сети Заполярного и Заозерска.

Прежде чем тепло и горячая вода попадут в дома жителей Заполярного, они проходят пот трубам путь в три километра - от котельной до жилых кварталов муниципалитета.

Светлана Шадрина, и.о. заместителя начальника Заполярнинского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Трубопроводы у нас старые, состояние их неудовлетворительное, по всему трубопроводу очень много оголенных мест».

Сергей Фоменко, начальник смены: «Года четыре или пять лет назад меняли здесь участок, а больше не занимались этой проблемой».

Теплотрассы, идущие по голым сопкам, только часть проблем. Под землей есть участки сетей с устаревшей изоляцией. А это большие теплопотери. Жалуются и жители, у которых в летние месяцы из кранов идт недостаточно горячая вода. Проблему эту инженеры компании «МЭС» обещают решить уже нынешним летом, задействовав сразу две нитки сетей. Вот только себестоимость доставки возрастёт при этом кратно.

Игорь Дамаскин, директор филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Населению в платежках это никак не должно отразиться, потому что население рассчитывается по счётчикам внутридомовым. А с нашей стороны, я прогнозирую, что будет увеличение расхода мазута».

Сколько сейчас теряют ресурсники, подавая тепло в жилые дома и на военные объекты, пытаются выяснить и в ЗАТО Заозерск. Здесь поставка по сетям длина которых более двадцати километров. На разных участках трассы есть счётчики, но они не помогают определить слабые места, нуждающиеся в ремонте.

Валентин Горобцов, и.о. генерального директора АО «МЭС», задает вопрос Игорю Дамаскину, директору филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Ты доволен ситуацией?».

- Нет, не доволен, потому что мы сегодня не понимаем, сколько мы тратим тепловой энергии и своих денег.

Уже в этом году ситуация должна быть исправлена. На выходе из котельной установят и введут в коммерческий учёт новый теплосчётчик, тогда всем станет очевидно, в какую сумму обходится ресурсникам и бюджету отопление и реальных потребителей, и заколоченных пустующих квартир – нередкое явление в военном гарнизоне.