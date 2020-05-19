Мурманская область оказалась в числе аутсайдеров по вводу в эксплуатацию жилой площади в пересчёте на одного человекаХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жить в период пандемии и не тужить!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.20 19:30

Теплоэнергетики обеспокоены состоянием муниципальных теплотрасс

Риск аварий, постоянные теплопотери, а в отдельных случаях и  угроза качеству услуг. Яркий пример - сети Заполярного и Заозерска.

Прежде чем тепло и  горячая  вода  попадут в дома жителей  Заполярного, они проходят пот трубам путь в три километра - от котельной до жилых кварталов муниципалитета.

Светлана Шадрина, и.о. заместителя  начальника  Заполярнинского района  филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Трубопроводы у нас старые, состояние их неудовлетворительное, по всему  трубопроводу очень много оголенных мест».

Сергей Фоменко, начальник смены: «Года четыре или пять  лет назад меняли здесь участок, а больше не занимались этой проблемой».

Теплотрассы, идущие по голым сопкам,  только часть проблем. Под землей есть участки  сетей с устаревшей изоляцией. А это большие теплопотери. Жалуются и жители, у которых в летние месяцы из кранов идт недостаточно  горячая  вода. Проблему эту инженеры компании  «МЭС» обещают  решить уже нынешним летом, задействовав сразу две нитки сетей. Вот только себестоимость доставки возрастёт при этом кратно.

Игорь Дамаскин,  директор филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Населению в платежках это никак не должно отразиться, потому что население рассчитывается по счётчикам внутридомовым. А  с нашей стороны, я прогнозирую, что будет увеличение  расхода  мазута».

Сколько сейчас теряют ресурсники, подавая тепло в жилые дома и на военные  объекты, пытаются выяснить и в ЗАТО Заозерск. Здесь поставка по сетям длина которых более двадцати километров. На разных участках трассы есть счётчики, но они не помогают определить слабые места, нуждающиеся в ремонте.   

Валентин Горобцов,  и.о. генерального директора АО «МЭС», задает вопрос Игорю Дамаскину,  директору филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Ты доволен ситуацией?».

- Нет, не доволен, потому что мы  сегодня  не понимаем, сколько мы  тратим  тепловой   энергии и своих денег.

Уже в этом году ситуация должна быть  исправлена. На выходе из котельной  установят и введут в коммерческий  учёт  новый  теплосчётчик, тогда всем станет очевидно, в какую сумму  обходится ресурсникам и бюджету  отопление и реальных потребителей, и заколоченных пустующих квартир – нередкое явление в военном гарнизоне.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
Комментарий к новости:Мурманская ТЭЦ вернёт потребителям 19,9 млн рублей, а доначислит 11,2 млн
Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
Комментарий к новости:Андрей Чибис о реновации Больничного городка: Этот проект позволит выйти на уровень субъектов, которые задачу по стройке выполняют
Семен
15.05.20 13:41
Глава города, чтобы пропиариться, даже детей малолетних не пожалел! Прошёл в маске и перчатках с улицы, в верхней одежде. Зачем? Зачем лишний раз рисковать жизнями людей, если так опасен вирус, про ко
Комментарий к новости:Евгений Никора поздравил мурманские семьи
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии – в России есть предпосылки к снижению цен на продукты питания-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 23 копейки, доллар теряет почти 59 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вывела в резерв энергоблок №4 на период ремонта ЛЭП в Карелии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 мая-PRO Нефть и газ (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?-PRO Законы (18+)Депутаты Мурманской облдумы выступили с законодательными инициативами на 46-ом заочном заседании постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 665 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика