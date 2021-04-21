Генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина побывала на месте прошлогоднего инцидента, когда произошло загрязнение ручья стоками мазута, с проверкой.

Сейчас на этом месте ничего не напоминает о происшествии. А ведь прошлым летом здесь была развёрнута настоящая операция. И хотя объём просочившегося топлива был совсем незначительным, но ливнёвку оборудовали заградительными бонами, почву и воду обработали специальными реагентами.

Сегодня уже можно смело говорить о причинах повреждения мазутопровода – его разрыв действительно произошел из-за смещения грунта.

Михаил Проснев, директор филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»: «Здесь неподалеку находится склад щебёнки, во время работы тяжёлой техники был продавлен мазутопровод».

Но вместо того, чтобы искать виноватого, теплоэнергетики превратили заброшенную канаву в оазис чистоты – здесь журчит ручеёк, по которому так и хочется запустить бумажный кораблик.

Михаил Проснев, директор филиала АО «МЭС» « Кандалакшская теплосеть»: «Мы навели порядок по всей этой территории. Отчитались полностью. Нас здесь контролировал и МЧС, и даже была оперативная связь с Москвой по итогам каждого дня. Мы справились в этом году, но мы ещё раз сюда вернёмся для того, чтобы это место, где мы стоим с вами, нормально сделать, привести в полный порядок».

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Необходимо обязательно прочищать канал в связи с тем, что он заужен, чтобы не было у нас проблем в паводковый период».

В планах на этот год поднять и заменить бетонные плиты и лотки, а также расчистит русло дренажной канавы, ведь главная угроза экологии – это, в первую очередь, мусор и особенно пластиковые бутылки, которые люди бросают в канаву.