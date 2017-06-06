Тепломагистрали Центральной ТЭЦ «устали» от затянувшихся холодов

У некоторых северян лето сегодня началось по полной программе. Тёплая погода, к сожалению, принесла за собой и неудобства – отключение горячей воды и отопления. Причиной стал прорыв тепломагистрали.

Авария произошла на магистральном теплопроводе от Центральной ТЭЦ в 8.40 утра. Внештатная ситуация произошла на пересечении улиц Воровского и Ленинградской.

Как сообщили в пресс-службе компании ТГК-1, устранить прорыв удалось достаточно быстро, даже не допустив вытекания теплоносителя на поверхность. Однако, ремонтным бригадам пришлось отключить отопление и горячую воду на 17 объектах: 9 жилых и 8 административных зданиях. Сидеть без коммунальных благ горожанам пришлось до конца дня.