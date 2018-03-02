Теплоснабжающая организация «Мурманэнергосбыт» вернёт населению 48 миллионов рублей

В счетах за февраль перерасчеты увидят жители 11 населенных пунктов области. Всего корректировка была произведена для 245 домов.

В некоторых случая по квитанциям энергетики вернут до 15 тысяч рублей. Перерасчёты затрагивают только те жилые здания, в которых установлены теплосчётчики. Такая процедура проводится раз в год.

Энергетики сравнивает, сколько фактически потребило здание тепла и сколько потребители заплатили за него. В зависимости от результата гражданам либо доначисляют разницу, либо возвращают экономию.