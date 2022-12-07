Теплоснабжение станет надежнее, а работа персонала комфортнее

На котельных филиала АО МЭС «Кандалакшская теплосеть» проводится модернизация. Старое оборудование постепенно меняется на современное – это позволяет экономить топливо и энергоресурсы.

45-летие котельная в посёлке Нивском встречает обновленной. Всё – от котлов до дымовой трубы, которую теперь видно издалека, здесь новое.

Сергей Лупанский, и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Мы видим, что компания «МЭС» продолжает выполнять свои планы по модернизации котельных. Устанавливает новое оборудование, заботится о качестве теплоснабжения: это новые системы, новые трубопроводы, новые котлы, освещение».

Котельная в Нивском построена в 1977 году, она обеспечивает теплом и горячей водой 22 многоквартирных дома. Раньше с этой задачей справлялись 8 водогрейных котлов типа «Братск» и «Факел», а теперь достаточно трёх современных агрегата с автоматическими горелками.

Александр Калинин, начальник участка №2 филиала «Кандалакшская теплосеть»: «И котлы новые, полностью произведена замена оборудования, поэтому котельная будет надёжной».

Всё лето на теплоисточнике кипела работа – котельные залы полностью освободили от старого оборудования и демонтировали кирпичные трубы. Перед энергетиками стояла задача успеть к новому отопительному сезону установить новые котлы, насосы, электрооборудование – фактически от прежнего предприятия остались только стены.

Михаил Проснев, директор филиала «Кандалакшская теплосеть» АО «МЭС»: «В этом году котельной исполняется 45 лет, поэтому руководством предприятия было принято решение не только улучшить качество и надёжность теплоснабжения, но и произвести ремонт котельной полностью».

В здании уже заменены все окна и двери, ведётся ремонт в бытовых помещениях. На очереди котельный зал.

Следующий объект - котельная «Нива-3», расположенная на территории Кандалакшского алюминиевого завода. Она обеспечивает теплом не только производственные цеха, но и жилой район Кандалакши.

Сергей Кубанцев, начальник участка №5 «Кандалакшская теплосеть»: «У нас располагается четыре котла: два новых марки ТТ-200 и два котла старых - устаревшей модели ДКВР».

Установка нового котла запланирована в ближайшее время. В планах филиала на 2023 год предусматривается разработка проекта и техперевооружение котельной номер 1 в Кандалакше.