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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.20 19:30

Тепловизор не пускает в лицей больных школьников

В мурманском политехническом лицее появилось устройство, которое поможет лучше бороться с распространением коронавирусной инфекции. На входе в учреждение установили прибор, который определяет температуру тела через тепловизионный терминал. Чудо-вещь сегодня на себе испробовал глава администрации Евгений Никора.

Чтобы инфекция не прошла, её просто нельзя впускать – решили в политехническом лицее и установили тепловизионный терминал. Прибор считывает  температуру человека дистанционно по лицу, а также обеззараживает руки антисептиком. Процедура  точная и не отнимает много времени.

Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея:  «Это дело буквально нескольких секунд. Поэтому столпотворений у нас сейчас нет. Когда мы измеряли бесконтактным термометром, там потоки были. Благодаря этому устройству очередей у нас теперь нет».

Терминал работает в лицее уже две недели. Им довольны и дети и педагоги. Кстати, этот прибор уже есть в гимназии № 7 и школе № 49. Планируется, что такое оборудование установят во все образовательные учреждения Мурманска. Нужно лишь найти средства, а это порядка 20 миллионов рублей.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Это можно внедрить уже с нового года. Сейчас с разработчиком, поставщиком  оборудования, уже переговорили. Если мы найдём деньги, это можно внедрить уже с нового года. Не с нового учебного, а нового календарного года. К этому будем стремиться. Если мы принимаем бюджет в декабре, то можно уже в январе достаточно быстро, за время школьных каникул, поставить во все школы эту систему».

Рано или поздно пандемия пройдёт, но аппарат ещё долго сможет быть полезен. Например, считывая лица, он может функционировать, как антитеррористический. Или любителям поспать - он будет фиксировать время посещения школы. Но пока переживать не стоит, чтобы включить такие функции, требуется обсуждение и одобрение родителей, да и прибор  нужно на это запрограммировать. Так что сейчас чудо-техника защищает северян только от коронавируса.

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