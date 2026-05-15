Тепловые и водомагистрали в ЗАТО Александровск меняют на новые в рамках программы реновации ЗАТО и плану «На Севере – жить!»

В новый отопительный сезон без аварий на теплосетях: с такими целями в Снежногорске и Полярном проводят масштабные работы по замене километров старых труб.

В 2024 году на модернизацию инженерных сетей был заключён договор с подрядной организацией: за монтаж взялось ГОУП «Мурманскводоканал».

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Труба современная, труба хорошая, утеплённая. Соответствует всем нормам и правилам на сегодняшний день. Срок её службы 25 лет, а труба здесь 40 лет лежит».

Ход работ проконтролировал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Прежде, чем перейти к замене трубопроводов, провели капремонты на котельных и теплоцентралях муниципалитета: в Полярном выполнили капитальный ремонт двух котлов и мазутного резервуара, в Снежногорске – бака-аккумулятора горячей воды. Теперь необходимо, чтобы вода в дома александровцев – в краны и батареи – поступала без теплопотерь.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Все работы по замене теплотрасс ведутся в Снежногорске и Полярном по программе реновации ЗАТО и региональной народной программе «на Севере – жить!». В Полярном меняется теплотрасса протяженностью около трёх с лишним километра большим диаметром, да, есть сложности с рельефом».

Заменят в Снежногорске и водопроводные системы, а это более 9 километров труб. Для выполнения работ на уклонах и резких подъёмах, подрядчик уже закупил и подготовил технику. Особое внимание уделяют компетенции специалистов, выполняющих сложнейшие действия по обеспечению надёжности и эксплуатации конструкций.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я взял на контроль эти работы. Для меня главное, чтобы, первое – были все материалы для работы на месте, второе – рабочие группы. Видели, какие работы предстоят? Сварочные, трудные, важно, чтобы «Мурманскводоканал» наращивал силы, чтобы успеть в сроки».

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Сейчас ситуация такая: мы делаем всё своими силами: тренируем своих сварщиков, работает технолог, который по сварке труб производит обучение, чтобы они могли варить качественно».

К основному этапу работ приступят уже в конце мая – после завершения отопительного сезона и в летний период. Александровцам предстоит набраться терпения: некоторое время придётся обойтись без горячей воды.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «В этом году мы подошли с подрядчиком к самому сложному этапу: ремонт основных стволов, выходящих из котельных Полярного и Снежногорска. Это нужно будет сделать до начала отопительного сезона, даже дней за десять до его начала. Ориентировочно 20 августа. И в Полярном, и в Снежногорске будет продолжительное время отсутствовать горячая вода в городах. Обращаюсь к жителям, с пониманием отнестись к такой проблеме, подготовиться и придётся немного потерпеть».

Временные трудности – это лишь необходимость, чтобы поддержать надёжную работу теплосетей, а в каждой квартире даже при самых отрицательных температурах было тепло и комфортно.