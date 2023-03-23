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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.03.23 19:30

Тёплые «аляски», парки, лёгкие кожаные куртки и пальто – для северян

Богатство зимнего и демисезонного ассортимента «Нордической выставки» уже оценили многие жители Оленегорска и Ковдора. И поделились впечатлениями от новинок.

Организаторы «Нордической выставки» обновили ассортимент. Компания специализируется на «алясках», пуховиках, кожаных куртках и дублёнках. За счёт большого объёма продаж по всей стране цены на вещи сохраняются оптовыми - с выгодой до 70%. Производители внимательно следят за всеми мировыми трендами и своевременно отражают их в своих коллекциях.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлено более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и три раза ниже цен, которые были представлены в магазинах».

 Данила Кочетков, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас большой популярностью пользуются женские демисезонные модели, сделанные из натуральной овчины. Здесь овчина в немного грубой обработке, за счёт этого она выдерживает любые ветра. Также здесь представлены либо кожа, либо замша. Полностью непромокаемые и непродуваемые. Представлены в такой вариации и в вариациях с капюшоном. Все модели двухсторонние».

Покупатель: «Вот себе пальтушку купила, которую отпаривают. Аж, глаза разбежались. Большой выбор, молодцы. Я в первый раз. Рядом живу, а два дня не гуляла, зашла случайно. И удачно зашла».

Основной акцент сделан на весенне-осеннюю коллекцию кожаных курток и плащей немецкого и итальянского производства, облегченных пуховиков, пальто и дубленок. А также демисезонную и зимнюю обувь.

«Нордическая выставка» работает в Оленегорске с 22 по 26 марта - с 10 до 20 часов на Центральной площади по адресу: Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур») и в Ковдоре - с 22 по 26 марта - с 10 до 20 часов по адресу: улица Кирова 10 (бывший салон «Связной»).

На правах рекламы.

 

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