Тёплые «Аляски», парки, лёгкие кожаные куртки и пальто ждут северян на выставке

Богатство зимнего и демисезонного ассортимента «Нордической выставки» уже оценили многие жители Кировска и Апатитов. Северяне активно поделились впечатлениями от новинок.

Организаторы «Нордической выставки» обновили ассортимент. Компания специализируется на «Алясках», пуховиках, кожаных куртках и дубленках. За счёт большого объёма продаж по всей стране цены на вещи сохраняются оптовыми, с выгодой до 70%. Производители внимательно следят за всеми мировыми трендами и своевременно отражают их в своих коллекциях.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлено более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и три раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Данила Кочетков, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас большой популярностью пользуются женские демисезонные модели, сделанные из натуральной овчины. Здесь овчина немного грубой обработки, но за счёт этого она выдерживает любые ветра. Также здесь используется либо кожа, либо замша - полностью непромокаемые и непродуваемые. Представлены в двух вариантах: с капюшоном и без капюшона. Все модели двухсторонние».

Покупатель: «Вот себе пальтушку купила, которую отпаривают. Аж, глаза разбежались. Большой выбор, молодцы!».

Основной акцент сделан на весенне-осеннюю коллекцию кожаных курток и плащей немецкого и итальянского производства, облегченных пуховиков, пальто и дубленок. «Нордическая выставка» ждёт всех с 5 по 9 апреля включительно - с 10 до 20 часов в Кировске по адресу: просп. Ленина, 12а (бывший магазин «Сейд», 2-й этаж) и в Апатитах по адресу: улица Бредова, 26а.

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