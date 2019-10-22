Тёплые скамейки с USB-зарядками появились в Мурманске

В Молодёжном сквере Мурманска появились новые необычные скамейки. Они оснащены функцией подогрева, а также USB-зарядки. И теперь зимние прогулки для северян станут комфортнее.

Пока тёплые скамейки только подключают к системе, поэтому погреться на них ещё мурманчанам не удастся. Однако скоро техника заработает и даже в самые холодные дни, мурманчане и гости города смогут комфортно отдохнуть в сквере. Ведь работать такие лавочки могут и в сильные холода.. Кроме того, они оснащены разъёмами USB, которые могут заряжать гаджеты северян.

«Они потребляют минимальную электроэнергию, требуемую для подключения каких-то гаджетов. И самое главное, безопасны для граждан, - отмечает Валентин Воеводин, инженер подрядной организации. - Здесь пониженное напряжение безопасное для человека. Поэтому, это будет экономично и безопасно, самое главное».

Всего в Молодёжном сквере установлены 7 тёплых скамеек. Такие конструкции появятся и в других парках Мурманска. Монтаж закончат в ноябре.

«Три скамейки у нас будут в классическом стиле, которые мы планировали установить в Мурманске, - сообщил Александр Накай, депутат Совета депутатов г. Мурманска, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Одна у нас в сквере на улице Зои Космодемьянской, одна – в сквере на площади Пять Углов и в районе велодорожек около Семёновского озера».

Напомним, что эти объекты обновляются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».