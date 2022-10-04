Тёплый праздник-конкурс в Полярном посвятили гражданам почтенного возраста

Отметили День пожилого человека не только улыбками и словами признательности, но и увлекательными мастер-классами, конкурсами, а на память пенсионеры смогли забрать красивые осенние фотопортреты.

Отметили День пожилого человека не только улыбками и словами признательности, но и увлекательными мастер-классами, конкурсами, а на память пенсионеры смогли забрать красивые осенние фотопортреты.

Никогда не поздно проявить себя, уверены сотрудники Центра культуры Полярного, поэтому мастер-классы для пенсионеров выбрали творческого направления.

Наталья Блинова согласилась узнать о необычных способах рисования не сразу, однако результатами своего шедевра осталась довольна.

Наталья Блинова, пенсионерка, г. Полярный: «Я никогда не рисовала, считала, что у меня никаких способностей нет. Но попробовала и мне очень понравилось».

Далее Наталья с подругами направится в осеннюю фотозону, где сможет раскрыть и другие свои таланты, например, позинга. Перед этим дамы непременно заглянут в «салон красоты», где парикмахеры и стилисты предложат гостьям вечера сделать укладку и лёгкий макияж. А за чашечкой чая в уютном зале можно просто поболтать или же принять участие в танцевальных и песенных флешмобах.

Виктория Неплюева, директор Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения: «Те, кто сегодня здесь собрались, это люди с прекрасной энергией, с большим жизненным тонусом, с мудростью, с умением рассказать о себе и передать свои накопленные умения, знания подрастающему поколению».

Не остались бабушки и дедушки без слов поздравлений. Конечно, главное пожелание – здоровья, а заботой и лаской обеспечат близкие – внуки и дети, а их добрыми соратниками по праву считаются работники социальной сферы.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения: «Чтобы всегда были молоды душой. Возраст – это просто цифры, всё зависит от нашей души».

В День пожилого человека Центру культуры удалось совместить сразу два проекта – провести праздник вызвалась участница программы «Культработник на день». Дарине Богач всего 18 лет и ей не терпится определиться с тем, чему бы она хотела посвятить жизнь. Профессиональную подготовку решила начать с организатора массовых мероприятий.

Дарина Богач, участница проекта ГЦК «Север», г. Полярный: «Самое сложное было выходить на сцену. Я давно этого не делала, боялась сделать что-то не так».

А вот для четырёх самых смелых бабушек праздник вылился в целое состязание! Конкурс «Бабушка примерного поведения» сотрудники Центра культуры запускают уже во второй раз. Участницы испытания не перестают удивлять своими кулинарными способностями, оптимизмом и дружелюбием. Юлия Баранова, например, мощной группой поддержки твёрдо заявила о намерениях победить.

Юлия Баранова, участница конкурса «Бабушка примерного поведения», г. Полярный: «Вся моя семья принимала участие. Я без них никак, потому что это такая колоссальная поддержка. Только благодаря им я и согласились, чтобы провести время, повеселиться, для тёплого общения».

Но увы, даже итальянский десерт в исполнении участницы не смог принести Юлии нужных высоких баллов. Жюри определило победительницей не менее харизматичную и талантливую Оксану Комаревцеву.

Оксана Комаревцева, победительница конкурса «Бабушка примерного поведения», г. Полярный: «Спасибо! Не ожидала, сильные очень были конкурсантки. Им я желаю всем мирного неба над головой».

Три испытания - визитная карточка, кулинарный конкурс и этап импровизации - ей дались чуть лучше и успешнее, чем другим очаровательным бабушкам.

Татьяна Бут, заместитель директора по основной деятельности Центра культуры «Север», г. Полярный: «Бабушки были очень сильные, конкурентноспособные, талантливые: пишут стихи, готовят изумительную выпечку… Но конкурс - есть конкурс и сегодня определён победитель, который представит Полярный на региональном этапе «Бабушка примерного поведения».

Вместе с другими бабушками-финалистками со всего региона Оксана выступит в конце октября в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова в Мурманске.