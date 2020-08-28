«Тёплый Север» - в Мурманске открылся кризисный центр

Тёплый кров нужен всем. Однако не так просто найти приют людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И вот в Мурманске открылся кризисный центр «Тёплый Север», который оказывает поддержку таким гражданам.

Кризисный центр открылся в Ленинском районе Мурманска несколько месяцев назад, но официальное открытие состоялось только сегодня.

Сейчас в помещениях организации проживают 13 человек, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Юрий Выборнов - один из них. Мужчина уже два месяца получает в учреждении помощь и поддержку.

Юрий Выборнов, постоялец кризисного центра «Тёплый Север»: «После развода с женой начал сильно выпивать. Потом некуда было обратиться. Шлялся по подвалам, чердакам, жил, где попало. Потом увидел объявление кризисного центра, где могут помочь всем встать на ноги».

Ему помогли сделать документы и трудоустроили. Юрий следит за чистотой в центральных парках Мурманска и очень доволен своей новой жизнью, которая, по его мнению, сейчас идёт в правильном направлении.

Такую же поддержку оказывают всем постояльцам приюта.

Александр Апанасенко, председатель общественной организации «Содействие»: «Мы написали в Фонд президентских грантов, нам одобрили это всё. Теперь запускается новый проект. Для нас он новый - пилотный. Для нас он тоже с определенными трудностями. Упор был на социализацию людей, но первые клиенты, которые пришли, оказались люди, которым нужна не социализация, а банальное оформление в дом престарелых. У нас сейчас таких трое человек».

Здесь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, предоставляют не только ночлег и одежду. Сотрудники помогают восстановить документы и трудоустроиться. Решить другие возникшие в их жизни проблемы. Также им оказывают помощь психологи, и священнослужители.

Виталий Шмидт, протоиерей и настоятель Князь-Владимирского храма: «Церковь даёт глобальное представление, что есть человек, для чего он живёт, какова цель его жизни. Не только же есть и пить! Правильно? Мы ведь, должны что-то в результате получить. Вот церковь предлагает своё учение, духовное возрастание и предлагает мысль о жизни вечной».

Протоиерей и настоятель Князь-Владимирского храма Виталий Шмидт освятил центр. Чтобы деятельность учреждения была успешной и заблудшие души смогли наладить свою жизнь.