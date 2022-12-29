Тёплый уголок: новогодняя ярмарка на улице Воровского открыта для мурманчан и гостей города все праздничные дни

В центре Мурманска работает полюбившаяся всеми ярмарка. На лавках традиционная арктическая кухня, сувенирная продукция, горячие напитки.

Вера, продавец на ярмарке: «Предлагаем пельмени. У нас часто пользуются спросом солянка, пельмени, вареники со сгущенкой и корицей. Очень вкусно. Всем нравится. Также берут горячий шоколад и брусничный облепиховый свар».

Владислав, посетитель: «Я беру здесь кофе. Это такой тёплый уголок в Мурманске».

Помимо вкусной еды для детей обустроены забавы - качели в виде светящихся колец и ледяная горка. А ценители домашнего декора могут купить не только ёлку, но и еловые ветки, чтобы украсить квартиру.

Лариса, посетитель: «Очень нравятся горочки для детей. Они готовы проводить здесь практически весь день. Вкусные перекусики, ребёнок давно не был в Мурманске, поэтому ему интересно посмотреть».

В одном из павильонов каждый желающий может отправить новогоднюю открытку по почте. Слова пожеланий можно адресовать не только родным и близким, но и участникам спецоперации.

Раиса, посетитель: «Мы гордимся вами, считаем, что вы обязательно победите. Мы верим в это и ждём скорейшего возвращения. Желаем вам здоровья, мужества, терпения, везения, скорейшего возвращения к своим родным домам. Ждём вас в Мурманске!».

Новогодняя ярмарка будет открыта для всех желающих до 8 января.