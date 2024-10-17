Терапия через смех и радость, или Как поддерживают маленьких северян, которые проходят лечение в Мурманске

В Мурманской областной детской клинической больнице праздник. Перед маленькими пациентами выступают известные герои сказок, ловкие акробаты и поразительные жонглеры. Навестить ребят, которые сейчас проходят лечение, пришёл народный самодеятельный коллектив цирка «Комплимент».

Валерия с дочерью Миланой, зрители представления: «Мы вообще не ожидали, что здесь такое будет. Мы очень рады, с большим удовольствием пошли. Дочь мечтает тоже пойти на гимнастику или что-то подобное».

Для многих ребят больничные стены опостылили. Процедуры и анализы, уколы и наставления врачей. Поэтому выступления артистов становятся психологической разгрузкой. И не только для маленьких зрителей, но и для их родителей, которые вместе со своим ребёнком проходят все испытания. И в поддержке нуждаются не в меньшей мере.

Валерия с дочерью Миланой, зрители представления: «Это очень важно, особенно в больницах. Это как некое поднятие духа, поднятие настроения, чтобы отвлечься от этой повседневной суеты».

Цирк «Комплимент» частый гость в больнице. Артисты понимают, как важно поддерживать ребят и помогать им справиться с недугами через радость и смех. Поэтому стараются навещать их почаще.

Татьяна Савельева, руководитель народного цирка «Комплимент» Мурманского областного дворца культуры имени С.М. Кирова: «Они понимают для кого они выступают. Они понимают, что дети не могут в данный момент прийти во Дворец культуры и посмотреть какое-нибудь представление, потому что они вынуждены здесь находиться, в стенах больницы. Поэтому они ответственно к этому относятся и стараются подарить хорошее настроение всем».

Артисты – сами дети, ведь участником коллектива можно стать с 8 лет. Например, жонглеру Фёдору 14 лет, из которых последние пять он занимается цирковым искусством. Пришёл в коллектив благодаря известному мурманскому мастеру иллюзионисту Бадри Цааве. А теперь Фёдор и сам стал полноценным артистом и радует маленьких зрителей, которым так необходима поддержка.

Фёдор, артист цирка «Комплимент»: «Я чувствую радость, потому что я приношу радость. И отдают обратно эту же радость».

Циркачи здесь не только показывают своё мастерство, но и дают мастер-классы по жонглированию для ребят и родителей.

Фёдор, артист цирка «Комплимент»: «Разные дети учатся по-разному. В этой же больнице был случай, что ребёнок начал кидать три мяча сразу».

А ещё маленьких зрителей приглашают после выписки прийти к ним в студию, где они сами смогут стать настоящими артистами. Для ребят это может стать не только интересным хобби, но и дополнительным поводом побыстрее выздороветь.

Иванна Доронина, заведующая онкологическим отделением Мурманской областной детской клинической больницы: «Это работает как терапия. Это из серии, как корабль назовёшь, так он и поплывет. Здесь точно также, какой эмоциональный настрой будет, так ребенок будет лечиться, так ребёнок будет выздоравливать».

Поэтому и врачи всегда рады появлению гостей в стенах больницы.