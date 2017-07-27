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День за днём с «Арктик-ТВ»27.07.17 19:30

Териберка - вымирающая глубинка, или туристическая Мекка?

Новая жизнь Териберки – какой она будет? Будущее некогда процветающего приморского посёлка обсуждали на одноименном фестивале. Московские инвесторы, которые уже открыли в селе ресторан и производство по переработке дикоросов, хотят построить на берегу Баренцева моря экопоселения, а местным жителям не хватает хотя бы банальной заправки.

От Мурманска до Териберки 120 км - 80 по асфальту и последние 40 по бездорожью. Зато в конце запоминающейся дороги туристов ждёт край света с прекрасной природой и туристическими перспективами. Недаром посёлок облюбовали инвесторы из Москвы.

Один столичный фермерский кооператив, например, уже третий год подряд проводит в Териберке музыкальный фестиваль, который называется «Новая жизнь». Не уезжают из посёлка москвичи и в течение года. На берегу Баренцева моря они открыли ресторан, гостиницу, базу отдыха и цех по производству замороженных дикорастущих ягод. Теперь приступили к обсуждению масштабного плана развития посёлка.

- Архитектурно-урбанистическая секция фестиваля готовит мастер-план Териберки с участием международных архитекторов, с интересными очень предложениями, проектами, вариантами того, как может завтра выглядеть Териберка, - говорит Борис Акимов, основатель кооператива «ЛавкаЛавка». - Главное, что это не абстрактные разговоры, а мастер-план, который потом ляжет в основу генерального плана, который будет утверждён.

Проект экопоселения существует пока только на бумаге. Предполагается, что в посёлке появятся домики, в которых будут жить приезжие фанаты природного образа жизни и дауншифтеры – люди, сознательно отказавшиеся от благ цивилизации. Займёт экопоселение едва ли не всю «старую Териберку» - ту часть села, где снимал известного «Левиафана» Андрей Звягинцев. Тем более что большинство зданий там признаны аварийными, а их жильцам по программе переселения предлагают уехать в центральную часть посёлка – Лодейное или в Колу. С таким положением дел согласны далеко не все местные жители. Например, молодой северянин старой Териберки Игорь Сагитов про себя говорит: «Здесь родился, живу и планирую жить дальше!»

Уезжать с привычного места не хотят многие, уже получившие квартиры в социальных домах. На вопрос, почему нельзя построить новый дом в старой части Териберки, жителям объясняют, что территория находится в зоне возможного подтопления Териберских ГЭС.

- В этом посёлке люди живут и даже те, которые уехали, они бы при наличии определенных условий могли бы остаться, хотели бы остаться, - отмечает Игорь Сагитов, местный житель. - Моё мнение, нельзя выселять посёлок целиком. Я считаю, что надо разрешить капитальное строительство. Какие-то меры принять для того, чтобы здесь эта зона перестала быть зоной затопления. Нужно проверить, я сомневаюсь.

Местные активисты уверены, что если будет построен социальный дом, то в посёлок вернутся даже те, кто уехал. Заинтересованы в этом и московские инвесторы.

- Мне кажется, что здесь не хватает жителей, мало людей здесь живёт, - говорит Борис Акимов, основатель кооператива «ЛавкаЛавка». - Нужно больше людей, которые проявляли бы инициативу, участвовали в местной жизни. Много осталось пенсионеров, кто-то уехал, кого-то просто выселили, потому что построили дома в Коле. Нужно создать условия, чтобы сюда пришли новые люди.

Жителям села предложили отметить на своеобразной ментальной карте, что они хотели бы видеть в своём родном посёлке, что вызывает у них негатив, какие есть поводы для гордости. Кому-то хочется, чтобы в селе появился кинотеатр, кто-то считает, что именно в Териберке пекут самые вкусные булки и предлагает сделать хлебозавод. Очень многие отмечают транспортные проблемы.

Сейчас происходит планирование далеких перспектив – на 15-20-30 лет. Но для местного населения сейчас не решены намного более важные и актуальные проблемы, например, расчистка дороги зимой, качество дороги летом, проблема с туалетами совершенно сложная.

В посёлке действительно нет даже автозаправочной станции, за топливом жителям приходится ездить в Мурманск, тратя на дорогу туда-обратно около 4 часов. Зимой капризная погода может и вовсе отрезать Териберку от большой земли на неделю.

Можно много говорить о стратегиях и мастер-планах, но пока далекие перспективы столичных инвесторов столкнулись с бытовыми трудностями местных жителей, многим из которых поперек горло стоит музыка на фестивале и мусор, который неизменно остается после диких туристов.

- Бум-бум - музыка, а так нам не нужно! – говорит Валентина Васильевна, местная жительница. - Мусора ведро полное накидали, вот сейчас бабка выкинула, вон машина, вон мусор лежит, вы уедете, а после нам собирать. А мы же старые, 80 лет мне, пошла я в огород…

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