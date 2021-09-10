Териберка – место съёмок фильма «Мой Север»

В Мурманской области активно развивается киноиндустрия. В настоящее время стартовали съёмки нового короткометражного фильма «Мой Север». Большая команда, состоящая как минимум из 20 профессионалов, уже направилась в Териберку. Там будут происходить основные действия картины.

Самую сложную и ответственную роль в создании фильма «Мой Север» взяла на себя молодой режиссёр Юлия Носарева. Для этой девушки не существует слова «не могу». Заниматься делом всей жизни – режиссурой она начала ещё в подростковом возрасте: уже в 15 лет ей удалось снять сериал, который собрал несколько тысяч просмотров на просторах Сети. В этом году Юлии удалось выиграть губернаторский грант на создание новой картины, которая должна затронуть культурные и этно-национальные особенности Крайнего Севера. Работа над созданием фильма кипит уже не одну неделю, трудится команда на износ.

Юлия Носарева, режиссёр фильма «Мой Север»: «Это очень ответственный проект. Всё-таки мы хотим задать новый темп развития арктического кинематографа, для меня это было целью моей жизни».

В небольшой гостиной команда проводит контрольную планёрку перед началом съёмок. Громкие обсуждения здесь не смолкают ни на минуту - предельно важно отработать каждое слово, фразу и эмоцию героев.

Сюжет фильма рассказывает о супругах Даше и Викторе, в их паре произошёл кризис. Именно поэтому они обращаются за помощью к нойду - саамскому шаману, чтобы мудрый волшебник спас их брак.

Главную героиню в этом фильме играет популярная актриса Дарья Фурман, знакомую многим по ролям в кино и сериалах, а также по социальным сетям. В киноиндустрии она не первый год, но признаётся, что сценарий поразил её с первого взгляда. В своей героине она видит отражение многих женщин, которые испытывают такие же проблемы в отношениях с партнёром. Заинтересовал проект и местом съёмок – посетить Заполярье Дарья мечтала уже давно.

Дарья Фурман, исполнительница главной роли в фильме «Мой Север»: «Я первый раз в Мурманске и это очень забавно, потому что я всё лето планировала приехать в Териберку. Мы искали гостиницу, смотрели, что можно здесь сделать. Тут я получаю пробы, которые проходят в тундре, я невероятно вдохновилась, потому что я пересмотрела миллион фотографий, миллион видео, миллион обзоров про ваш край».

Для многих жителей нашей области северное сияние давно перестало быть чудом. А вот исполнитель главной мужской роли, актер Михаил Зубарев мечтает увидеть его собственными глазами.

Михаил Зубарев, исполнитель главной роли в фильме «Мой Север»: «Я был у вас тут в кафе и там увидел фотографии сувенирные, на которых были Мурманск, северное сияние. Всё так красиво, хочется увидеть самому всё».

Большая кинопремьера фильма «Мой Север» состоится в преддверье Нового года в Мурманске. Прийти и поддержать региональный фильм и всю команду, которая трудится над его созданием не покладая рук, может любой желающий.