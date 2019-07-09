Териберка готовится принять участников и гостей традиционного Арктического фестиваля

Он будет проводиться уже пятый раз. В этом году в программе фестиваля собраны мероприятия, которые создадут атмосферу творчества и счастья, вдохновят на жизнь. Гости грандиозного события так же получат новые знания о науке, культуре и социальной жизни, испытают новые ощущения от кухни, музыки и еды.

За два дня в Териберке выступят 30 артистов: заполярные и скандинавские музыканты, участники Книги рекордов Гиннесса из США, ди-джеи, авторы собственных песен. Впервые одна из сцен будет установлена на пляже. На фестивале так же будут организованы спортивно-развлекательные мероприятия, различные мастер-классы, конкурсы и квесты, а также показ «Северных» фильмов.

Для гостей Териберки подготовлена и деловая программа. На дискуссионных площадках спикеры со всего мира обсудят актуальные для Заполярья темы, в том числе вопросы развития гастрономического и автомобильного туризма в Баренцевом евро-арктическом регионе.