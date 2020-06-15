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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.06.20 18:30

Териберка станет более доступной и комфортной для организованного отдыха

Селу Териберка исполнилось 150 лет. Одно из самых красивых мест Мурманской области стало центром притяжения для туристов, дайверов и любителей морской рыбалки. Какие изменения в ближайшее время ждут эту рекреационную зону узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Село Териберка расположено на берегу Баренцева моря. Уголок живописный и самобытный, с недавнего времени стал считаться жемчужиной Мурманской области. Чтобы добраться сюда, потребуется, как минимум, два часа - дорога разбита и приемлемую скорость  набрать невозможно. Зимой же из-за перемётов эта трасса часто бывает закрыта. Поэтому было принято решение о реконструкции автоподъезда к селу. Дорожное полотно специалисты поднимут на 2 метра, что поможет  минимизировать последствия обильных снегопадов.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Подготовительные работы начались первого июня. Был осуществлён завоз техники, людей, формирование бригад. Основные работы уже начинаются, а с 22 июня работы будут усиливаться».

Автомобильная дорога будет реконструирована до 35-го километра. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проинспектировал ремонтные работы на мосту, ведущему в Териберку. Сейчас здесь временно организовано  реверсивное движение.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Снега в этом году было мало, и он поздно сошёл. На объекты поэтому подрядчики вышли поздно, но, исходя из той информации, которая у меня уже есть, пока мы в плане. Понятно, что ни в коем случае не должно страдать качество, для нас качество важнее, чем  рекордные сроки».

Решение инфраструктурного вопроса одно из основных. Кроме того перед правительством Мурманской области стоит задача не только качественно повысить уровень комфортного пребывания в селе туристов, но и получение экономической выгоды. Ведь собственный доход поселения за год составляет чуть более 1 миллиона рублей.  Сейчас  проговаривается возможность упорядочивания турпотоков,  а также есть идея присвоения посёлку статуса особо охраняемой природной территории. Все изменения, в том числе связанные с дальнейшей концепцией развития Териберки, будут проходить публичные обсуждения.

Андрей Коровянский, директор АНО «Центр городского развития Мурманской области»: «Здесь приезжает основной поток людей. Здесь может быть и парк для детей, но самая интересная зона в этой части и до Лодейного, где мы можем разместить крупные гостиничные комплексы».

При всех грядущих изменениях, которые помогут пополнить и местный бюджет, специалисты будут следить и за тем, чтобы новоделы не причинили вред этому уникальному месту.

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