«Териберка: территория беззакония» - на «Арктик-ТВ» выходит спецрепортаж

Одним из символов туризма в Мурманской области давно стала Териберка. Гости едут туда со всей России и даже из зарубежья. Однако не всегда пребывание в селе связано лишь с беззаботным отдыхом.

Иногда отпуск там может нести угрозу жизни и здоровью. И виноват в этом бизнес, который не спешит соблюдать законы. Он же постепенно уничтожает природу древнего села.

Отель «Кедар Грасс» - красивое и, на первый взгляд, уютное место для размещения туристов. Но это только на первый взгляд. Как утверждают наши эксперты, гостиница может быть небезопасна. Селить в неё людей просто нельзя.

Владимир Смирнов, юрист: «Если разрешения на ввод в эксплуатацию нет, это значит, что никто его не проверял: соответствует ли объект всем необходимым требованиям. До настоящего времени, насколько нам известно, отель эксплуатируется без разрешительной документации».

Безопасность гостей - вообще не сильная сторона бизнеса. Предполагаем, ради денег руководство отеля готово пойти на всё. И даже поселить гостей в домиках под ЛЭП. Всё - по ценам четырёхзвёздочных отелей в городе Сочи. А что будет, если ветром оборвёт провод? Из удобств - текущая в море из септика канализация.

- Канализация идёт прямо в море. Прямо с «Кедар Грасса». Очистные. вонь ужасная. Вода - чёрная.

Руководство отеля уже ловили за руку при самовольном сбросе нечистот. Но исправляться, по нашим сведениям, оно не пожелало.

Максим Безбоков, представитель компании, укрепляющей причал в Териберке: «Было, видимо, вынесено постановление, установлен второй септик. Но после этого в тёмное время суток была проложена очередная труба большей дальности, которая всё равно выходит непосредственно в Баренцево море».

Нарушений много и всё - под носом прокуратуры Кольского района. Жалоб туда было написано много - реакция вялая. Полагаем, что-то мешает прокурору Кольского района Алексею Гусарову увидеть очевидное.

Владимир Смирнов, юрист: «Ну, собственно, до настоящего времени, насколько мы понимаем, идут проверочные мероприятия».

К чему приводит бездействие контролирующего органа и как бизнес в Териберке постепенно переходит на рельсы беззакония, смотрите в специальном репортаже «Териберка: территория беззакония» на телеканале «Арктик-ТВ» и в группе телередакции в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 18 апреля, в 19.00.