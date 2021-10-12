Териберка вновь попала на обложку очередного популярного журнала

В этот раз красоты севера запечатлел и опубликовал на своих страницах журнал «Elle».

Обложку российского номера издания украсила модель, позирующая на фоне заполярного леса, на переднем плане виден северный олень.

Но большинство сьёмок, судя по кадрам, сделаны именно в Териберке на побережье Баренцева моря.

Высокое искусство оценили далеко не все пользователи социальных сетей, некоторые посчитали снимки и эмоции модели безрадостными. Впрочем, на то оно и творчество, чтобы быть многогранным и вызывать разные эмоции.