День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.21 19:30
Териберка вновь попала на обложку очередного популярного журнала
В этот раз красоты севера запечатлел и опубликовал на своих страницах журнал «Elle».
Обложку российского номера издания украсила модель, позирующая на фоне заполярного леса, на переднем плане виден северный олень.
Но большинство сьёмок, судя по кадрам, сделаны именно в Териберке на побережье Баренцева моря.
Высокое искусство оценили далеко не все пользователи социальных сетей, некоторые посчитали снимки и эмоции модели безрадостными. Впрочем, на то оно и творчество, чтобы быть многогранным и вызывать разные эмоции.
Комментарии
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Последние комментарии
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
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