«Территория добрых дел»
За его плечами 50 часов волонтёрских работ. Фестиваль «Гольфстрим», День молодёжи, фестиваль «Арктический берег» - Алексей Майструк - один из тех, кого сегодня будут награждать за активную добровольческую работу.
Но зачем все это нужно 11-класснику, который, к слову, для такого рода работы в Мурманск ездит из Колы?
Алексей Майструк, волонтёр: «Волонтерство… Психологическая помощь».
Из 350 активистов, которые работают в Мурманске в День волонтёра награждают только 19. Выбрали ребят согласно статистике, которую ведёт портал «Добро.ру». На сайте создан дневник добровольческой деятельности.
Начинала с молодёжных событий, а сейчас приключилась на экологическую тематику - высаживала деревья, убирала город во время субботников. Речь о волонтёре Елизавете Будниковой, для которой добровольчество – часть студенческой жизни.
Елизавета Будникова, волонтёр: «На самом деле вопрос сложный… Но мне легко принимать участие».
Влиться в ряды волонтёров несложно. Достаточно обратиться в городской Центр развития волонтёрского движения, специалисты которого помогут определиться с направлением деятельности, а заодно скоординируют работу.