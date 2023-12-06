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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.23 19:30

«Территория добрых дел»

Интерактивная спикер-сессия и практикум «Территория добрых дел» для волонтёров и тех, кто только планирует ими стать, состоялась в молодёжном пространстве «СОПКИ» на улице Марата. Самых активных волонтёров по итогам года отметили благодарностями. Встреча была посвящена Дню добровольца.

За его плечами 50 часов волонтёрских работ. Фестиваль «Гольфстрим», День молодёжи, фестиваль «Арктический берег» - Алексей Майструк - один из тех, кого сегодня будут награждать за активную добровольческую работу.

Но зачем все это нужно 11-класснику, который, к слову, для такого рода работы в Мурманск ездит из Колы?

Алексей Майструк, волонтёр: «Волонтерство…  Психологическая помощь».

Из 350 активистов, которые работают в Мурманске в День волонтёра награждают только 19. Выбрали ребят согласно статистике, которую ведёт портал «Добро.ру». На сайте создан дневник добровольческой деятельности. 

Начинала с молодёжных событий, а сейчас приключилась на экологическую тематику - высаживала деревья, убирала город во время субботников. Речь о волонтёре Елизавете Будниковой, для которой добровольчество – часть студенческой жизни.

Елизавета Будникова, волонтёр: «На самом деле вопрос сложный… Но мне легко принимать участие».

Влиться в ряды волонтёров несложно. Достаточно обратиться в городской Центр развития волонтёрского движения, специалисты которого помогут определиться с направлением деятельности, а заодно скоординируют работу. 

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