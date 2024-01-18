«Территория любви» на сцене Мурманской областной филармонии

Совсем скоро в Мурманской областной филармонии прозвучат мелодии из знаменитых постановок прошлого века.

Музыкально-драматический коллаж «Отзвуки театра» - второй концерт в программе «Территория любви», который организовала преподаватель колледжа искусств Алена Лебедева. Здесь собрали известные многим композиции из знаменитых театральных постановок.

Алена Лебедева, автор идеи и аранжировок проекта «Территория любви»: «Дело в том, что я стараюсь заниматься той музыкой, которая мне нравится, которую я давно люблю, и которую всегда хотела сыграть. А тут нашлись единомышленники».

На сцене филармонии прозвучат мелодии и песни из таких знаменитых спектаклей как «Синяя птица», «Люди и страсти», «Дульсинея Тобосская», «Проснись и пой» и многих других.

Алена Лебедева, автор идеи и аранжировок проекта «Территория любви»: «В прошлый раз нас интересовал больше классический кроссовер - музыка Эдуарда Артемьева и Альфреда Шидке, а в этот раз в центре внимания театральная музыка, музыка к драматическим спектаклям начала ХХ века, середины и конца ХХ века».

Проект «Территория любви» собрал единомышленников, которым небезразличны эти композиции. Среди участников и студенты Мурманского колледжа искусств, которые присоединились к программе совсем недавно, есть и солисты Ансамбля Северного флота и Мурманской областной филармонии.

Екатерина Ефремова, артистка Мурманской областной филармонии: «Киномузыку исполняют много, исполняют часто, а музыку к спектаклям мы слышим не так часто со сцены концертной. Очень интересный этот концерт тем, что аранжировки сделаны Аленой Лебедевой, потому что на такой состав, состав у нас тоже удивительный, кажется, сочетается несочетаемое, но тем не менее всё звучит».

Концерт, где исполнят арию Эвридики «Песню о капле росы», романс Дианы из мюзикла-оперетты «Собака на сене» и балладу Неле из спектакля «Тиль» состоится на сцене областной филармонии 20 января в 18 часов.