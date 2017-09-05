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День за днём с «Арктик-ТВ»05.09.17 19:30

Территорию около Семёновского озера через год будет не узнать!

Семёновское озеро в Мурманске заиграет новыми красками. Одно из любимых мест отдыха мурманчан сделают настоящим культурным центром под открытым небом. Здесь и с детьми можно будет погулять, и покататься на велосипеде.

Семёновское озеро - традиционно любимое место отдыха жителей Мурманска. В тёплые дни здесь загорают или прогуливаются семьями, зимой катаются на лыжах. С каждым годом территория вокруг водоёма преображается всё больше и больше. Сегодня здесь можно покататься на каруселях, или арендовать лодку для водной прогулки. А совсем скоро появятся удобные велосипедная и пешеходная дорожки, обзорная площадка.

- Чтобы организовать велосипедные прогулки, нужно учитывать географию нашего города, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Организовать велосипедные дорожки в нашем городе, при тех перепадах высот, которые у нас здесь существуют, скажу, непросто.

Помимо дорожек вдоль берега и обзорной площадки  здесь будут организованы места и для детей. На берегу озера планируется установить детскую площадку из восьми элементов, а также несколько велопарковок. Будет сделано и освещение, установлены лавочки, урны. Чтобы гулять здесь было безопасно, смонтируют видеонаблюдение. Зимой велодорожка тоже пустовать не будет - её переформатируют в лыжню. И это только первый этап.

- До ноября 2018 года будет реализовываться второй этап работ, - сказал Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Будут объединяться вместе объекты первого этапа и второго – дорожки дойдут до мемориала Стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Первый этап строительства завершится к ноябрю этого года. Пока подрядчики идут даже с опережением графика, проволочек нет. В финале строительства планируется проредить окружающие озеро заросли, чтобы вокруг набережной и площадок для отдыха жители города видели не запущенные дебри, а ухоженную зелёную зону.

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