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День за днём с «Арктик-ТВ»23.05.17 19:30

«Террористы» под видом туристов пытались пробраться на Кольскую атомную электростанцию

Рядом с Кольской атомной станцией прошли крупные учения. Бойцы силовых структур при помощи огневой поддержки с воздуха пыталась в кратчайшие сроки и без последствий для стратегически важного объекта обезвредить условных террористов, которые пытались совершить диверсию с использованием современных технологий.

По легенде учений, в районе Кольской атомной электростанции была обнаружена группа «террористов». Для поимки нарушителей к месту действия стягиваются силы и средства. После небольшого инструктажа бойцам предстоит метр за метром прочёсывать лес рядом с объектом. 

Диверсанты ищут любую лазейку, чтобы проникнуть на хорошо охраняемую территорию станции, например, сначала они выдают себя за обычных туристов, а в качестве устройства, способного преодолеть защитную стену охраняемого объекта, планировали  использовать квадрокоптер. Поэтому в воздушном пространстве КАЭС дежурит вертолёт.

«Террористов» находят недалеко от дороги, ведущей к электростанции, воспользоваться летающим аппаратом они так и не успевают. Однако, сдаваться без боя «нарушители» не намерены, между сторонами завязывается перестрелка.

По оценке руководителя оперативного штаба, все подразделения, принимавшие участие в учениях, с поставленными задачами справились.

 

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