ТЕРРОРИЗМУ НЕТ: не верь стереотипам. У террора нет национальности

Медникова Светлана Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ??? Комментарий к новости: Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»

SeVFloT83 Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво. Комментарий к новости: Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале