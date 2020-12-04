Тест на знание Правил дорожного движения прошли ученики гимназии №8

Мурманские ребята приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников 1-4-х классов «Безопасные дороги».

Знать Правила дорожного движения важно и нужно. Четвероклассники 8-й гимназии это прекрасно понимают. Поэтому учат их дома с родителями и повторяют в школе с учителями. Эти знания пригодятся им не только по пути в учебное заведение, но и во время участия во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». А сначала - короткий обучающий мультфильм на заданную тему.

В восьмой гимназии города Мурманска обучению детей безопасному поведению на дороге уделяется немало внимания. Здесь есть даже свои юные инспекторы дорожного движения - старшие школьники, которые помогают учителям проводить уроки на тему правил дорожного движения. Сегодня они следят за порядком в кабинете, где проходит олимпиада.

Елена Ващук, заместитель директора по воспитательной работе гимназии №8: «Для нас, самое главное, безопасность детей. Мы должны быть уверены, что ребята у нас правильно ведут себя на дорогах. Для нас это самое главное. Такие мероприятия у нас проходят в рамках мероприятия по ПДД. В гимназии работает кабинет по безопасности дорожного движения. Ежедневно проводится работа по правилам дорожного движения. По изучению правил, профилактике безопасного дорожного движения».

До какого возраста ребёнка нужно сажать в автокресло? Как переходить нерегулируемые перекрёстки? Что делать, если пешеходного перехода нет в прямой видимости? Все эти вопросы есть в предложенных детям тестах. На решение задач отводился один час.

Тестирование было организовано в онлайн-режиме, по системе напоминало экзамен на знание правил в ГИБДД.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Когда мы подаём эту информацию в интересном, оригинальном виде, понятном для детей, им становится интересно этим заниматься. Они понимают, что такое опасность, что такое безопасность. Это не просто правила дорожного движения, не какая-то зубрёжка, это подход, как научиться своей безопасности. Поэтому сегодня вот эта олимпиада, которая будет проводиться для учащихся 1-4-х классов на базе 8-й гимназии, я уверен, будет не последней. Такое мероприятие будет интересно проводить каждый год».

Задания составлены профессиональными методистами в соответствии с требованиями Министерства образования. И главное, не победа, а повторение пройденного материала, чтобы необходимые знания у ребят в головах засели прочно.