Тестов делают много, больных прибавляется

Череда дней, когда в Белокаменке не выявляли заболевших кронавирусом, прервалась. На стройке зафиксировали 9 новых случаев заражения. Расстраивает и Мурманск. В областном центре 36 инфицированных Covid-19.

На время подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 45 новых случаев заболевания. Общее число зараженных составляет 2981, из них 1656 пациентов вылечены и отпущены домой.

Наш регион остаётся одним из передовиков по числу проведённых тестов, специалисты взяли более 66 тысяч проб.