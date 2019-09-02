Тёзки встретились с победителями первого этапа конкурса «Лидеры Севера»

Сегодня врио губернатора Андрей Чибис вместе с известным телеведущим и нашим земляком Андреем Малаховым встретились с победителями первого этапа конкурса «Лидеры Севера». Однако, перед этим они решили оценить начало фестиваля «Мурманская осень» и прогуляться по улицам города.

Перед важной встречей глава региона Андрей Чибис и его тезка – телеведущий Андрей Малахов прогулялись по центру Мурманска, общаясь по пути с жителями города.

Легкая летняя прогулка положительно сказалась на настроении главы региона и телеведущего. На позитиве началась встреча с победителями первого этапа конкурса «Лидеры Севера».

Наступающий новый этап в развитии российского Севера сродни прорывному освоению Мурманской области в XX веке, и он требует новых подходов к развитию региона, новых управленческих кадров, способных к нестандартным, небюрократическим решениям, заявил врио губернатора.



«Вахтовым методом нам Север не удержать. Задача государства – сделать так, чтобы мы были сильны Севером, для этого мы должны сделать Север притягательным для жизни», – обозначил основную идею развития региона Андрей Чибис.



Главу региона поддержал знаменитый уроженец Мурманской области популярный телеведущий Андрей Малахов. Региону нужны перемены и люди, которые не боятся выходить из зоны комфорта, чтобы эти перемены воплощать в жизнь.



100 молодых управленцев со всей Мурманской области и других регионов России были отобраны экспертной комиссией из более чем 1200 претендентов. Лучшей сотне предстоит очный этап конкурса – собеседования и деловые игры на решение сложных управленческих задач. На региональном уровне полностью соблюдена технология отбора в федеральный кадровый резерв, рассказала куратор проекта, врио заместителя губернатора Оксана Демченко.

Ценные советы по выходу из зоны комфорта и неустанном движении вперед, сменялись вопросами из зала о жизни и работе в регионе от «Лидеров Севера».