ТГК-1 проиграла суд «Арктик-ТВ»

Весной этого года наш телеканал разместил в эфире «Новостей» сюжет, как жители Зареченска периодически остаются без воды. Но представителям компании не понравилась честная работа журналистов, и они подали на нас в суд.

ТГК №1 посчитала несправедливым название материала «Жители Зареченска остаются без воды из-за недобросовестного отношения к работе Территориальной генерирующей компании №1» и решила посудиться. А ведь в этом сюжете журналисты раскрывают серьёзную проблему. Весной этого года ГЭС, увеличивая выработку электроэнергии, своими действиями снижали уровень воды в канале до такого, при котором насосы не могли доставлять её в посёлок.

Валерий Стадник, адвокат: «Это не было в штатном режиме, то есть, когда-бы уведомили ресурсную организацию, возможно было бы остановить насосы. Заблокировать клапаны, при котором не было бы обратного схода воды из системы. И предупредить потребителей - детский сады, школы, больницы, в том числе пожарную часть, что в такой-то период будет прекращено водоснабжение».

Подобная ситуация была не просто неприятной для северян, а вообще опасной для жизни и здоровья жителей посёлка. Но сила в правде! И в результате судебного разбирательства, ПАО «ТГК-1» проиграла иск о защите деловой репутации телеканалу «Арктик-ТВ». А значит, наш сюжет остаётся в сети с прежним названием.

Валерий Стадник, адвокат: «Данная публикация была криком души со стороны технических работников посёлка Зареченск, которые у нашей ресурсоснабжающей организации находятся в подчинении. Именно они говорили о том, что это регулярно происходит. Что ТГК-1 самостоятельно понимают уровень воды, на письма не отвечают – это высказывания работников. И только после публикации у нас регулярно пошла переписка, своевременные ответы. Завязались нормальные деловые отношения между ресурсоснабжающей организацией и ТГК-1».

Надеемся, что больше подобные ситуации с неожиданным отключением воды для жителей Зареченска не повторятся.