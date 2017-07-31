Тибетский лама за кружкой чая рассказывал о пользе медитации

Мурманскую область посетил тибетский лама. Гуру встретился с заполярными адептами буддизма, посетил буддистские ступы, расположенные рядом с Апатитами и поговорил со своими гостями о мире, сознании и медитации. Тибетский лама Мурманскую область посещает постоянно. По приглашению апатитских буддистов в Заполярье он приезжает уже третий раз.

Буддизм в нашем регионе - религия не распространённая, но свои последователи у неё есть. На встречах с гуру регулярно присутствуют несколько десятков человек. Общение с духовным наставником – это не проповеди. Скорее оно похоже на дружескую беседу на философские темы за кружкой чая. Так случилось и в этот раз. Как только закипел самовар и кипяток был разлит по кружкам, разговор пошёл на тему сознания и пользы медитации.

Традиционно гость из Тибета разместился на турбазе «Экостровская», которая расположена неподалёку от Апатитов. Там он пробудет до 5 августа.