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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.08.23 19:30

Тихая охота будет безопасной, если следовать рекомендациям спасателей

Не менее важная тема летне-осеннего сезона - это безопасность во время походов в лес. Что брать с собой? В каких районах чаще теряются люди, и стоит ли доверять приметам, о которых мы знаем с детства?

В Центре управления регионом состоялся прямой эфир со спасателем Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Денисом Ивановым. Гость рассказал о том, как не потеряться в лесу во время сезона сбора грибов и ягод.

Денис Иванов, спасатель 1 класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России: «По опыту прошлых лет, я думаю, и этот год будет не исключением, теряются наши граждане достаточно часто. Весь август-сентябрь наш отряд живёт в лесу».

Были названы районы, в которых чаще всего теряются люди – это Серебрянское шоссе до отворотки на Териберку, станция Пяйве и Марфинская дорога - вдоль Верхнетуломского водохранилища.

В этом году упрощает поиски новый вертолёт Ми8, который спасатели получили в эксплуатацию.

В формате вопрос-ответ Денис Иванов ответил на вопросы северян, которые были заданы во время трансляции.

Денис Иванов, спасатель 1 класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России: «Взять с собой нужно какой-то минимальный запас еды. Если мы идём без ночевки в лес - на один день, то просто рассчитать на какие-то непредвиденные несколько часов. Шоколадку, воду брать не обязательно. В Мурманской области можно из любого ручья, любого болота попить воды. Очень важно, чтобы заряженный телефон был для связи. Сейчас у нас есть такое приложение: отправить СМСку потерявшемуся, если у него есть минимальный интернет. Он пройдёт по этой ссылке, и я увижу его местоположение».

Поисковики не советуют носить в лесу камуфляжную одежду, такая расцветка может стоить жизни. В таком костюме потерявшегося сложно будет заметить на фоне окружающей листвы и травы. Лучше использовать яркие цвета в одежде.

Денис Иванов, спасатель 1 класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России: «Как ориентироваться в лесу? Кто-то ориентируется по знаниям, которые получили в школе: мох с северной стороны растёт на стволах деревьев, ветки гуще с южной стороны. Это всё в лесу не работает! В нашем лесу смотреть на ветки - это не работает. Как ориентировать? Сейчас полярный день, белые ночи. Полярный день закончился, но света от города сейчас не видно. В сентябре будет видно зарево, вот на это можно ориентироваться, прислушиваться к шуму дороги».

Поисковики рекомендуют приобрести компас, чтобы ориентироваться на местности. Если вы поняли, что заблудились, то не надо передвигаться по лесу в ночное время, важно выбросить лишний груз, хоть и жаль расставаться с корзиной с грибами. 

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