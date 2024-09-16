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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.24 19:30

«Тихий Уголок» в выходные дни стал и тёмным

Романтический ужин при свечах организовали специалисты регионального филиала «Россетей» жителям дачного товарищества (ДНТ) на южной окраине Мурманска

А дело в том, что во время выполнения работ в нескольких километрах от домов рабочие оборвали два кабеля, обеспечивающих электроснабжение в ДНТ. Больше суток люди провели без горячей воды и света, а комментариев от ресурсников так и не дождались.

- Ничего не работает. Кофеварка не работает, чайник не работает, плита не работает, холодильник не работает: ничего не работает!

Дачное товарищество как никогда раньше в эти выходные соответствовало своему названию: «Тихий уголок» вынужден был прекратить все домашние работы. Виной тому, что люди остались без тепла и света, стал безответственной подход специалистов регионального филиала «Россетей» к выполнению прямых обязанностей.

Артём Шевченко, житель ДНТ «Тихий Уголок», г. Мурманск: «Пока стоят тёплые деньки, то занимались своими делами. Сами понимаете, надо подготовится к зиме, а тут вдруг бах и ничего не работает!».

В ходе выполнения работ неподалеку от ДНТ ресурсниками были перебиты кабели, в пятницу вечером сообщили, что последствия аварии стараются устранить. Сроки ликвидации последствий сжатыми не назовешь, ведь, судя по комментариям, полученным с места ЧП, работы по восстановлению энергоснабжения «Россети» переложили на стороннюю организацию. Итог такой - один из кабелей – силовой, обеспечивающий поступление электричества в товарищество, восстановлен. Второй же, дублирующий, ждёт пока специалисты электросетевого холдинга перестанут искать виновных и займутся своими прямыми обязанностями.

Геннадий Бондаренко - один из немногих, у кого на случай отключений оказался генератор, но и ему топливо приходится экономить.

Геннадий Бондаренко, житель ДНТ «Тихий Уголок», г. Мурманск: «Хотя бы сказали примерно, когда и на что рассчитывать? Ехать ли за бензином или оставаться в надеждах?».

Никаких комментариев о сроках полного восстановления оборудования «Россети» не дают. А вот жителей выходные, проведенные без электроэнергии, натолкнули на конструктивные мысли. Придётся, как и сосед, прикупить генераторы.

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