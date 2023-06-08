День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.23 12:00
Тихонова Жанна Владиславовна и Дзыгун Денис Александрович: о приёмной кампании 2023/2024 года
Не успел отзвенеть последний звонок, да, как уже и выпускные не за горами, а школьникам самое время задуматься о дальнейшем пути, поступлении в вузы.
В программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» сегодня и пойдёт разговор с Тихоновой Жанной Владиславовной, деканом факультета экономики и управления Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета, и Дзыгун Денисом Александровичем, деканом юридического факультета Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета, об условиях поступления 2023 года, новых специальностях и дальнейшем трудоустройстве выпускников.
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Последние комментарии
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
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