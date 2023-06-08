Тихонова Жанна Владиславовна и Дзыгун Денис Александрович: о приёмной кампании 2023/2024 года

Не успел отзвенеть последний звонок, да, как уже и выпускные не за горами, а школьникам самое время задуматься о дальнейшем пути, поступлении в вузы.