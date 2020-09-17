«Тик-ток по-полярнински» - необычный подарок родному городу

Коллектив местного Центра культуры станцевал для любимого муниципалитета. Флешмоб состоялся в онлайн формате, поэтому присоединиться к нему мог любой желающий.

Специалисты Центр культуры Полярного во время ограничений умудряются работать и организовывать праздники в онлайн-режиме. Чтобы зрители не скучали, всё специалисты придумывали для них игры и акции. Так родился «Тик-ток по-полярнински». При помощи знакомого многим пользователям смартфонов приложения, хиты танцевать могли дети всех возрастов. И пока массовые мероприятия временно ограничены, полярнинцы принимают поздравления в таком зажигательном формате.

Марина Данилова, заведующая отделом культурно-досуговой деятельностью ЦК «Север», г. Полярный: «Осенью мы решили переформатировать рубрику и теперь танцуем не только для детей, но и для взрослых. Этот выпуск посвящён Дню города».