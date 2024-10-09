Тимур Мадаминов и Анна Осташова: о концерте, посвящённом 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

23 октября в 19.00 на сцене Мурманской областной филармонии состоится концерт оркестра русских народных инструментов «Полярис» (г. Мурманск, ДМШ №1 им. А.Н. Волковой), посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В программе концерта прозвучат такие известные песни, как «На безымянной высоте», «Баллада о матери», «Прощайте, скалистые горы» и многое другое в исполнении петербургского певца Евгения Южина.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Тимур Мадаминов и Анна Осташова, артисты оркестра русских народных инструментов «Полярис», рассказывают о предстоящем концерте, о творчестве и незабываемых песнях.