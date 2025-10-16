Тимур Мадаминов и Елена Гусева: кантеле и контрабас под аккомпанемент оркестра

19 октября в 17.00 состоится концерт оркестра русских народных инструментов «Полярис» под названием «Северные руны».

А подарком зрителям будет завершение концерта - микст из звучания всех инструментов и виртуозной игры двух солистов – артистки Мурманской областной филармонии Ирина Волокославская, которая играет на кантеле, и контрабасиста из Санкт-Петербурга Арсений Газизов (артист заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии им. Шостаковича, солист Санкт-Петербургского Дома музыки).

Сегодня они в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» подробно расскажут о столь экзотичной концертной программе, как они готовились к концерту и о том, что такое кантеле.